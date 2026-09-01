Puesta de largo de las nuevas equipaciones del Centro Asturiano

El Centro Asturiano presentó este martes las equipaciones de sus deportistas, tanto en competiciones de equipo como individuales, para la temporada 2026-2027 en la que contará por primera vez con prendas de la marca Adidas.

Las diferentes lineas de ropa tanto de entrenamiento como de representación y paseo y de competición vivieron ayer su puesta de largo aunque la implantación será progresiva en las próximas semanas, según comentó Javier Amieva, responsable de Deportes del Centro Asturiano. El acto, que tuvo lugar en el Club de Campo del Naranco, contó con la presencia de representantes de la nueva marca que vestirá al Centro Asturiano, así como de Sports Emotion, que es la empresa proveedora, y de Caja Rural que es el patrocinador oficial de los equipos del Centro Asturiano.

Se trata de la primera vez que el Centro Asturiano alcanza un acuerdo con la marca Adidas para vestir a sus deportistas, según comentó Javier Amieva, quien también quiso mostrar el agradecimiento de la entidad, que el próximo año celebrará su centenario, a la marca Legea que se encargó de ese cometido durante quince años.

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Tras este acuerdo, los 1.300 deportistas de las diferentes secciones del Centro Asturiano vestirán prendas de Adidas. Las equipaciones de entrenamiento y paseo corren por cuenta de las familias mientras que las de competición van a cargo del propio club del Centro Asturiano. 311 jóvenes de los quince equipos de fútbol; 178 de los equipos de baloncesto; 110 de los equipos de fútbol sala y noventa de los catorce equipos de hockey patines serán algunos de los deportistas que se estrenarán con equipaciones de Adidas, que también llevarán las secciones individuales como las de tenis, pádel, patinaje, natación, cicloturismo, atletismo y triatlón, entre otras.