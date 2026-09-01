Satisfacción en la comunidad de Oviedo que se opuso al centro de menores en su edificio: «Nos tacharon de racistas pero nuestra lucha era otra»

La comunidad de propietarios de la Florida 32 manifestó este martes su satisfacción después de trascender la decisión del Gobierno regional de descartar la ubicación de un centro de menores extranjeros en su edificio. La consejería de Derechos Sociales anunció la renuncia a ese emplazamiento el lunes, después de que LANUEVA ESPAÑA desvelara en su edición digital que los tres pisos donde se iba a trasladar a los menores que actualmente están en el centro Villa Ana, de Avilés, acumulaban seis anotaciones de embargo por deudas con distintas administraciones públicas, como la tesorería de la Seguridad Social, los Servicios Tributarios del Principado y el Ayuntamiento de Oviedo.

La comunidad de vecinos de Paseo de la Florida había advertido la pasada semana en una reunión con la consejera en funciones, Concepción Saavedra, que los estatutos de la comunidad limitaban el uso de los tres pisos de la primera planta a uso comercial o de oficinas. En dicho encuentro, Saavedra había anunciado que el Principado estudiaba otras ubicaciones y que la Inspección de la consejería tenía en marcha un informe sobre la idoneidad del edificio de la Florida. La nueva consejera de Derechos Sociales comunicó el lunes que la primera planta del número 32 del paseo de la Florida quedaba descartada para acoger el centro de menores "por razones técnicas y jurídicas" y confirmó que su departamento ya se centraba en la elección de otro lugar "libre de cualquier duda de carácter técnico o jurídico".

La comunidad de propietarios realizó su primer pronunciamiento este martes, tras el anuncio del Ejecutivo autonómico, a través de su presidenta, Enedina Fernández: "Parece que ha sido definitiva la decisión y los vecinos muestran gran satisfacción porque se ha hecho justicia: se peleó por el cumplimiento de la legalidad y parece que se ha conseguido".

La comunidad de Florida 32 ya había planteado en la reunión con la consejera Saavedra la preocupación de los vecinos por las acusaciones de racismo y xenofobia que se habían realizado por su oposición a la llegada del centro de menores y aprovecharon ese primer y único encuentro con el Gobierno regional para exponer que era compatible la defensa de la protección de los menores con el respeto a los derechos de los inquilinos del inmueble. La presidenta de la comunidad de propietarios de Florida 32 respondió también este martes a las acusaciones de xenofobia recibidas en las últimas semanas: "Se nos ha tachado de fascistas y racistas, y al final quedó demostrada que nuestra lucha era otra".

La comunidad de Florida 32 mantiene la convocatoria de su concentración semanal, desde que estalló este asunto, para este jueves, día 3 de septiembre. La intención es dar las gracias por el apoyo ciudadano recibido, con más de tres mil firmas entre las recogidas en las redes y de forma presencial en las mesas habilitadas delante del edificio así como por la asistencia a estas movilizaciones. En el transcurso de esta concentración se dará lectura a un manifiesto, según avanzó la propia comunidad.

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Repercusión en la Junta

El descarte del centro de menores en la Florida también tuvo repercusión en el parlamento autonómico, tras la junta de portavoces. Carolina López, portavoz de Vox, exigió "transparencia sobre las razones jurídicas" que han motivado la decisión del Principado, así como sobre las alternativas para ubicar ese centro de menores extranjeros. Por su parte, Xabel Vegas, portavoz de IU Alternativa por Asturies, afirmó que el Gobierno autonómico "renuncia a hacer pedagogía con los vecinos de la Florida, que ha sido utilizados por la extrema derecha".