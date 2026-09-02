El alcalde de Oviedo confirma que habrá que cambiar la pista del Palacio de los Deportes tras la inundación del complejo

La pista de parqué del Palacio de los Deportes de Oviedo tendrá que ser sustituida después de los daños provocados por la tromba de agua que inundó el recinto el jueves de la semana pasada. El alcalde, Alfredo Canteli, confirmó este miércoles por primera vez que el parqué no podrá recuperarse por completo. “Lo que hay que hacer es cambiar la pista de madera”, afirmó durante una visita a varias de las actuaciones ejecutadas por el Ayuntamiento en el entorno de la Ronda Sur y los barrios de Santo Domingo y Villafría.

La confirmación llega seis días después de que el agua irrumpiera en el Palacio de los Deportes y anegara la cancha central, almacenes y otras dependencias. En las primeras horas posteriores a la inundación, el Ayuntamiento todavía confiaba en poder salvar una pista cuyo coste ronda los 400.000 euros. “Puede afectar a la madera, pero creemos que va a sacarse adelante”, señalaba entonces el propio Canteli. Fuentes conocedoras del estado del parqué ya advertían, sin embargo, de que la madera se había hinchado y sería necesario sustituirla.

El alcalde restó este miércoles gravedad económica a los desperfectos y recalcó que el Ayuntamiento tiene asegurada la instalación. “Es un incidente muy desagradable, que no queremos nadie. Pero tampoco la pérdida es tan grande. Es cambiar prácticamente la pista de madera. Hay un seguro”, señaló. Canteli aprovechó también para reprochar al PSOE sus críticas por la inundación del Palacio, contraponiéndolas con lo ocurrido en Cogersa, donde, según afirmó, “20 millones de euros” quedaron sin cobertura de seguro.

El gobierno municipal trabaja ahora para acelerar la reparación. Canteli anunció que este jueves está prevista una reunión con la empresa constructora y reconoció que, además de solucionar los daños ocasionados dentro del Palacio, será necesario intervenir en el saneamiento para evitar que una situación semejante pueda repetirse. “Hay que corregir algunas cosas. Tenemos que hacer un colector, que somos conscientes de que hay que hacerlo”, afirmó. El Ayuntamiento ya había situado el origen de la inundación en un colector situado en la parte posterior del Palacio, cuya tapa saltó ante el enorme volumen de agua que recibió la red durante la tormenta. El agua terminó accediendo al recinto por la rampa de vehículos que conduce directamente a la pista central.

El baloncesto

La gran incógnita es ahora cuándo podrá volver el Alimerka Oviedo Baloncesto al Palacio. El equipo, que se trasladó al polideportivo de Pumarín para continuar con la pretemporada, tiene previsto disputar el 18 de septiembre un amistoso ante el Caja Rural Zamora y estrenarse como local en Primera FEB el 3 de octubre frente al Covirán Granada. Preguntado por la posibilidad de llegar a tiempo al comienzo de la competición, Canteli mostró su confianza, aunque sin comprometer una fecha. “Vamos a acelerar las cosas lo máximo posible”, aseguró. Y añadió: “Ahora están con amistosos. Y cuando llegue (la competición), esperemos que sí”.

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Canteli realizó estas declaraciones durante un recorrido por las recientes actuaciones municipales en el entorno de la Ronda Sur. El alcalde visitó, entre otras intervenciones, la remodelación de una plaza del barrio, las mejoras de accesibilidad y las nuevas conexiones con la Ronda, dentro de un proyecto que ha transformado este eje entre Santo Domingo y Villafría con nuevas zonas peatonales, espacios ajardinados y carril bici.