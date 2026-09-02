Los colegios públicos de Oviedo acogerán los entrenamientos de 137 equipos

Un total de 137 equipos pertenecientes a 22 clubes deportivos entrenarán gratuitamente en las instalaciones de otros tantos colegios públicos de Oviedo fuera del horario lectivo. Entre los conjuntos que utilizarán estos espacios municipales figuran 54 íntegramente femeninos y dos de deporte inclusivo o adaptado. La concejala de Educación, Lourdes García, señaló que la medida busca poner los recursos municipales «a disposición de los ciudadanos», especialmente de niños y jóvenes pertenecientes a entidades que carecen de lugares propios para entrenarse.

Los equipos dispondrán de horarios asignados en alguno de los 22 centros incluidos en la convocatoria abierta por el Ayuntamiento el pasado mes de junio. Podrán emplear sus instalaciones tanto conjuntos que participan en competiciones colectivas como deportistas de modalidades individuales, siempre que estén inscritos en competiciones federadas.

La cesión pretende facilitar el funcionamiento de los clubes de menor tamaño y ofrecer espacios para la práctica deportiva a personas de distintas edades. Las instalaciones podrán albergar entrenamientos desde las categorías prebenjamines hasta las júnior y sénior.

La Concejalía de Educación autorizó finalmente las solicitudes de 22 clubes después de comprobar la documentación presentada y permitir la subsanación de las deficiencias detectadas. Otras cuatro peticiones fueron rechazadas por incumplir los requisitos establecidos y una quedó integrada en la solicitud de otro club.

Además de los equipos que participan en competiciones federadas, la utilización de estos espacios está prevista para los propios centros escolares que desarrollen actividades extraescolares relacionadas con la Educación Física, entidades que recurran al deporte con fines terapéuticos y asociaciones sin ánimo de lucro inscritas en el registro municipal.

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Lourdes García destacó que la apertura de los colegios fuera del horario lectivo permite «favorecer la práctica y la enseñanza deportiva y los hábitos saludables entre la población más joven». La edil considera, además, que la iniciativa ofrece a niños y adolescentes «otro tipo de ocio» durante las tardes.