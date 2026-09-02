Comprar en Oviedo premiará con 20 entradas dobles para la Ópera
La campaña, activa hasta el 19 de septiembre, permitirá participar en un sorteo a los clientes de los comercios adheridos
Comercio de Oviedo y la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias han puesto en marcha una nueva promoción para incentivar las compras en los establecimientos locales. Hasta el próximo 19 de septiembre, los clientes podrán optar al sorteo de 20 entradas dobles para disfrutar de la Ópera de Oviedo. Para participar, los consumidores deberán realizar sus compras en los establecimientos adheridos, acceder a la promoción mediante el código QR disponible en los materiales de la campaña y registrar sus datos siguiendo las indicaciones.
La iniciativa busca vincular el comercio local con la actividad cultural de la ciudad y ofrecer a los consumidores un incentivo adicional para comprar en los establecimientos de proximidad. El presidente de Comercio de Oviedo, Nacho del Río, ha destacado que la campaña pretende «ofrecer cada vez más razones para elegir el comercio de Oviedo» y conectar las compras con «uno de los grandes referentes culturales de nuestra ciudad».
La promoción coincide con el regreso a la actividad habitual tras el verano y el inicio de un mes de mayor intensidad comercial en las calles de Oviedo.
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