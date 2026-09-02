La nueva salida de Villafría a la Ronda Sur de Oviedo elimina un rodeo de 700 metros: «Era horrible», dicen los vecinos

Los vecinos de Villafría cuentan ya con una salida directa desde la calle Luis Álvarez Fueyo hacia la Ronda Sur, una conexión que les evita el rodeo de unos 700 metros que hasta ahora tenían que realizar para abandonar el barrio. Es una de las actuaciones incluidas en un paquete de obras ejecutado por el Ayuntamiento de Oviedo en esta zona de la ciudad que, junto con la remodelación de la plaza Julián Cañedo, la mejora de la accesibilidad en la calle Inmigrante y la renovación del cierre perimetral de las piscinas de Otero, suma una inversión de algo más de 2,5 millones de euros.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, recorrió este miércoles las cuatro actuaciones acompañado por el concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta. El regidor puso especialmente en valor la nueva conexión de Villafría con la Ronda Sur, una demanda que consideró entre las más importantes planteadas por el barrio. Hasta ahora, explicó, los residentes «tenían que recorrer 700 metros para poder salir de ahí, era horrible». La nueva conexión permite incorporarse directamente desde Luis Álvarez Fueyo al principal eje viario del sur de la ciudad.

Canteli considera que la actuación tendrá efectos sobre la movilidad, pero también sobre el propio atractivo residencial del entorno. «Va a agilizar mucho esa zona, va a revalorizar mucho los pisos de esa zona», afirmó durante el recorrido. El alcalde llegó a equiparar, salvando las distancias, la importancia de este nuevo acceso, salvando las distancias, con otras actuaciones como la «gran rotonda de entrada al barrio».

Los vecinos también destacan el cambio. «Antes había que dar un rodeo muy grande y ahora se agradece. La verdad es que estamos muy contentos», resume José Manuel Torres. La visita del alcalde sirvió además para plantear algunas mejoras pendientes alrededor de la zona de Luis Álvarez Fueyo. Nacho Cuesta se comprometió a instalar una fuente de doble uso, para personas y perros, junto al parque infantil, además de sustituir algunos bancos y reforzar el arbolado de este espacio.

La actuación de la Ronda Sur va más allá de esta nueva salida. Los trabajos han transformado también sus márgenes mediante nuevos itinerarios peatonales, zonas ajardinadas y tramos de carril bici, además de mejorar las conexiones entre los barrios situados a ambos lados de la vía. Entre ellas se encuentra la conexión a través de Carlos Asensio Bretones, que anteriormente carecía de salida y que ahora enlaza directamente con la ronda.

Julián Cañedo

Otra de las paradas fue la plaza Julián Cañedo, sometida a una profunda remodelación. La obra ha cambiado la configuración del espacio y ha permitido mejorar especialmente su accesibilidad, resolviendo la comunicación entre las dos alturas de la plaza. El resultado ha creado además nuevas zonas de estancia para los vecinos. Canteli destacó la transformación de un lugar que antes, según señaló, «era un desastre total», y aseguró que los residentes están satisfechos con el resultado: «Están encantados todos los vecinos».

El Ayuntamiento ha actuado igualmente en la calle Inmigrante, donde la configuración anterior dificultaba el paso por una rampa con una pendiente muy pronunciada. La intervención ha permitido suavizar la conexión y mejorar la accesibilidad, además de modificar la ubicación de un paso de peatones que los residentes habían pedido retirar de su emplazamiento anterior y trasladar unos metros.

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La cuarta actuación incluida en el recorrido fue la renovación del cierre perimetral de las piscinas de Otero, una intervención que el gobierno municipal tenía comprometida desde hacía años y que ya está ejecutada. Las cuatro obras forman parte de las actuaciones que el Ayuntamiento ha concentrado en este sector de Oviedo para mejorar tanto las comunicaciones como los espacios públicos y la accesibilidad. Canteli aprovechó precisamente el recorrido para reivindicar la inversión municipal fuera del centro de la ciudad. «Para los que dicen que no trabajamos en los barrios, yo creo que es una demostración clara de que estamos haciendo montones de cosas», afirmó. El alcalde aseguró que el equipo de gobierno seguirá interviniendo en esa línea en otros puntos de Oviedo.