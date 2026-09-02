El PP y Foro exigen a Barbón que explique si detrás del piso para menores de La Florida hay "un posible caso de corrupción"

El Partido Popular y Foro exigen al presidente del Principado, Adrián Barbón, que dé explicaciones “inmediatas” sobre la decisión del Ejecutivo, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, de enviar a la Fiscalía toda la información relativa al posible traslado de un grupo de menores no acompañados a un piso de La Florida, en Oviedo, por los vínculos del jefe de Servicio de Infancia con la propiedad del inmueble.

“La Fiscalía tendrá que determinar si existe algún tipo de responsabilidad jurídica, pero el Gobierno tiene que asumir y explicar su responsabilidad política y si estamos ante un caso de corrupción”, reclama la diputada popular Beatriz Polledo, quien se pregunta si “había un negocio inmobiliario”, pues todo “parece indicar que hay un posible caso de corrupción”.

Especialmente relevante considera conocer qué información manejaba el Gobierno antes de plantear el inmueble, quién tuvo conocimiento de las circunstancias que lo rodeaban y qué controles se realizaron.

Polledo afirma que las circunstancias “ya eran conocidas” -los propios vecinos habían trasladado a la Consejería la información de la que disponían- y recuerda que su propio partido registró una pregunta en la Junta para saber si era “cierto que el inmueble perteneciente a la sociedad García Villamil S.L. tenía algún tipo de parentesco entre sus titulares o responsables y algún funcionario de la propia Consejería”.

Para la diputada, el Gobierno de Barbón debe dar despuesta a muchas preguntas. “No puede pretender construir ahora un relato para buscar un chivo expiatorio y hacer recaer toda la responsabilidad sobre un funcionario o sobre un procedimiento administrativo. Aquí hay una responsabilidad política que llega hasta quienes dirigen la Consejería y el Gobierno del Principado”, insiste.

El PP “no va a aceptar que la Fiscalía se convierta en una excusa para que Barbón deje de dar explicaciones” y considera que actuar con “transparencia, rigor y colaboración” para por hacer “públicos los informes, explicando el procedimiento seguido y dando todas las explicaciones necesarias”.

A falta de que Barbón dé las explicaciones correspondientes, el partido reclamará que la nueva consejera de Derechos Sociales, Nerea Monroy, comparezca en la Junta.

"No es un asunto menor", insiste Foro

El secretario general de Foro, Adrián Pumares, sigue una línea similar a la de los populares. Reclama conocer “qué ocurrió realmente con el piso de La Florida, quién intervino en la elección de ese inmueble y quién dentro de la Consejería conocía las circunstancias que ahora han provocado que el expediente termine en manos de la Fiscalía”.

El diputado considea importante saber si cuando el Gobierno regional habló de razones técnicas y jurídicas "se refería a la posible existencia de un caso de corrupción”. "No estamos ante un asunto menor. Estamos hablando de una Consejería que tiene bajo su responsabilidad a menores tutelados y en la que, una vez más, aparecen serias dudas sobre cómo se están tomando las decisiones", señala.

E insiste: "La etapa de Marta del Arco terminó dejando una Consejería sumida en el caos, y cada día conocemos nuevos motivos que demuestran hasta qué punto era necesario un cambio. Nerea Monroy no puede limitarse a pasar página: tiene la obligación de explicar lo sucedido y depurar las responsabilidades que correspondan".