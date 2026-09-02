La solidaridad con Ceuta desborda Oviedo: "Defender España no es ser facha, es ser español"

La solidaridad con el pueblo ceutí abarrotó este miércoles Oviedo. La plaza del Ayuntamiento se quedó pequeña para albergar a las miles de personas que se echaron a las calles para defender la integridad territorial, tras la entrada masiva de más de 70.000 migrantes hace más de un mes en la ciudad autónoma. A los gritos de “¡Viva España!” y los ya habituales insultos a Pedro Sánchez se sumaron proclamas de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Casi media hora antes de las ocho de la tarde, hora oficial a la que daba comienzo la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), acceder a la plaza Consistorial empezó a hacerse complicado. En el entorno, las banderas de España decoraban el horizonte allá donde daba la vista. Y la situación que se fue incrementando con el paso de los minutos. Según los cálculos de la Policía Nacional, en torno a 4.000 personas acudieron al llamamiento.

“Estamos aquí para apoyar a Ceuta, porque somos españoles”, sentenciaron Silvia Castrillo, Blanca García, Mónica Vigil y María del Carmen Muslera. Las cuatro mujeres, vecinas de El Entrego, decidieron trasladarse a Oviedo ataviadas con banderas de España para mostrar su solidaridad con un pueblo “que hay que admirar”. “Este Gobierno es una vergüenza”, criticaron, antes de dejar claro que “defender España no es ser facha, es ser español”.

Entre los asistentes a la concentración estuvieron el presidente del Partido Popular asturiano, Álvaro Queipo, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, así como una amplia representación del partido, tanto a nivel municipal como regional.

También acudieron integrantes de Vox. Su presidenta y portavoz en la Junta, Carolina López, valoró al final de la concentración que “los asturianos han salido a defender Ceuta mientras Barbón ha preferido esconderse”.

“Ha intentado maquillar la situación y ha preferido esconderse, a las órdenes de Pedro Sánchez, antes que estar presente en una manifestación para defender España. Pero los asturianos sí han salido a la calle y Barbón debería tomar nota: ya no se creen ni una mentira más de este Gobierno”, señaló.

La convocatoria de la FEMP congregó a ciudadanos de todas las edades. Las jóvenes ovetenses Amalia Calleja, Victoria Palacio, Lola Pañeda y Laura Fanjul quisieron estar presentes ante “la crisis migratoria” que sufre Ceuta desde hace un mes. En su opinión, “la juventud tiene que volcarse y concienciarse de que esto es importante”. “Debemos preocuparnos por nuestro país”, insistieron, tras mostrar su alegría al ver “que hay tanta gente en Oviedo que sale a la calle por Ceuta y por España”.