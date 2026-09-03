La comunidad de Oviedo que celebra el descarte de un centro de menores en su edificio: "Esto no era ideología; era defender nuestras casas"

Una pancarta con un enorme "Gracias" mandaba este jueves en la fachada de Florida 32 en la concentración que puso el broche a un mes de protestas semanales contra la ubicación en el edificio de un centro de menores extranjeros. La comunidad de propietarios mantuvo la convocatoria para celebrar "una noticia que llevábamos semanas esperando: el centro de menores finalmente no se instalará en la Florida 32". Un mensaje leído por uno de los vecinos y que desató una gran ovación.

Este jueves no fue preciso que la Policía Local cortara el paseo de la Florida, como sucediera en las cuatro concentraciones del mes de agosto, y la Policía Nacional ni siquiera tuvo que bajar de los dos furgones que pasaron de ronda cuando ya había finalizado la lectura del manifiesto. Nada que ver con la intensa vigilancia de una semana atrás cuando se habían dado cita en el barrio 650 personas en dos concentraciones, una en contra de la apertura del centro de menores extranjeros, otra a favor.

La situación dio un giro de 180 grados en la última semana, con el descarte de esa ubicación para el centro de menores en la primera decisión de la nueva consejera de Derechos Sociales, Nerea Monroy, y el traslado a la Fiscalía del expediente por el posible vínculo de un jefe de servicio de esa consejería con la propiedad de los pisos reservados en Florida 32 para el centro de menores.

La concentración del agradecimiento fue la menos concurrida de todas, con alrededor de un centenar de asistentes, entre los que volvieron a estar los diputados autonómicos de Vox, Carolina López y Javier Jové, y la portavoz de ese partido en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta.

La comunidad de propietarios aprovechó la ocasión para "mirar atrás" y hacer balance de lo vivido en el último mes, con una exposición pública que seguramente nunca hubieran sospechado ni deseado. "No ha sido fácil, hemos tenido que soportar críticas, rumores, enfrentamientos y opiniones de personas que hablaban sin conocer todo lo que estaba ocurriendo", divulgó un vecino de la comunidad en un comunicado que pudo oírse desde un altavoz colocado en la segunda planta del edificio.

"Esto no era ideología; no estábamos defendiendo privilegios, defendíamos nuestras casas, nuestra comunidad y nuestro barrio", proclamó Florida 32 ante los asistentes, que esta vez cabían en la acera del edificio sin necesidad de ocupar la calzada en sentido descendente, que permaneció abierta al tráfico. La comunidad de propietarios cuestionó el papel de la asociación de vecinos en este conflicto: "Desde el primer momento nos comunicaron que no apoyaban nuestra reivindicación; hemos podido comprobar que la asociación de vecinos actúa desde una posición claramente ideológica y partidista. Pero queremos decirlo alto y claro: No os hemos necesitado".

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Los vecinos de Florida 32 reiteraron que "desde el primer día dijimos que aquí no había ideologías políticas, había vecinos defendiendo su comunidad". La comunidad resaltó "su unidad y perseverancia" en este proceso y también "la ayuda de muchas personas que desde fuera del edificio decidieron tendernos la mano, profesionales, medios de comunicación, personas que nos facilitaron información y vecinos de otros lugares que nos animaron a seguir adelantes. Mientras algunos elegían siglas, nosotros elegimos la los vecinos" .