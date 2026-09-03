La cosecha más generosa del mayor club social de Oviedo cumple 50 años: "Sin vosotros nada hubiera sido posible"

Para que el Centro Asturiano cumpla su centenario el próximo año en plena forma y como una institución de referencia en Oviedo han sido necesarias "cosechas" de socios, como la que este jueves recibió el homenaje y el aplauso al cumplir 50 años de su llegada al club. "Esto es lo que es gracias a vosotros", agradeció Gerardo Martínez Quesada en la breve intervención con la que arrancó el tributo a los socios de mérito, los que cumplen sus bodas de oro en el club del Naranco.

La cosecha de 1976 fue una de las más generosas en nuevas inscripciones de socios, gracias a la campaña que impulsó el que entonces era su presidente, Luis Riera Posada, quien luego con la llegada de la democracia se convertiría en el primer alcalde elegido en las urnas en Oviedo, en las listas de UCD. Pero esa ya es otra historia.

En los archivos del Centro Asturiano de Oviedo consta que hay unos trescientos socios que se apuntaron al, por entonces, club con mucho más por hacer que por disfrutar, en una campaña impulsada por Riera Posada. De hecho, la cifra de homenajeados es tan elevada que la dirección del Centro Asturiano, por primera vez, ha decidido repartir en tres eventos este reconocimiento, según detallaba ayer Juan Ramón González "Torla", el director general de la entidad. Este jueves empezó con sesenta y los restantes recibirán la insignia y el diploma de su medio siglo como socios este viernes y el próximo lunes.

"Sin vosotros, no hubiera sido posible nada”", reconocía el presidente del club, Gerardo Martínez Quesada. "Gracias por estos cincuenta años, gracias por haber participado, por haber colaborado y por haber sugerido tantas y tantas mejoras y cosas que se hicieron", expuso el presidente. "Cincuenta años son toda una vida y queremos agradecer profundamente todo ese tiempo de cariño, colaboración y de haber vivido siempre el Centro", subrayó Martínez Quesada.

Albino López Prieto, de 78 años, fue de la quinta que decidió sumarse al club ante la insistencia del presidente de la época. "No había nada, esto estaba todo desarmado, había goteras por todas partes, era cuando estaban haciendo las dos primeras pistas de tenis, mi hija acababa de nacer", cuenta el por entonces hostelero al frente de uno de los bares más conocidos del Naranco, el Mirador. "Paraban allí todos, desde el último peón al presidente del Centro, que no paraba de decirme ‘tengo que hacerte socio’. Al final me convenció y hasta aquí llegamos", bromea mientras señala a sus nietos, Diego y Mateo, ambos en los equipos de fútbol del Centro Asturiano que "van a ser los herederos del carné del club".

Bernardina Calvo Román también fue de las homenajeadas en esta primera tanda. "Cuando me hice socia aquí no había nada, solo praos, pero tenía los neños pequeños y por lo menos podían a venir a jugar al prao, entre las vacas y al escondite", relata. "No había piscina ni nada, solo un aguaducho", recalca Bernardina Calvo, que manda un mensaje a las generaciones actuales: "Tienen la suerte de encontrarlo todo hecho, en mi época no había ni piscina, jugábamos al parchís".

Pese a aquella precariedad inicial, el matrimonio formado por Maribel Fernández y Manuel Ángel Secades tuvo claro que "iba a ser un club muy importante en Oviedo y un buen sitio para que disfrutaran nuestras cuatro hijas y ahora siete nietos, hasta tres que viven en París y también son socios del Centro Asturiano". Y lo dicen con el mismo orgullo de "cuando subimos aquí con los amigos y familia que nos visitan de Francia, esto es una maravilla".

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Tras el primer tributo a "los socios de oro" , llegó una de las citas señaladas en rojo en las fiestas del Centro: la degustación del picadillo, que también servirá para hacer los bollos preñaos del día grande. Alrededor de trescientos kilos, que volvió a suministrar la marca "El Cuco" y que repartidos en raciones dieron de si para atender a los numerosos socios que también disfrutaron de una tarde soleada y calurosa en lo alto del Naranco.