Drugos prende la mecha de la música en directo en la Sala Estilo de Oviedo

La música en vivo vuelve a hacer vibrar las salas asturianas. El próximo 12 de septiembre, la Sala Estilo de Oviedo acogerá el inicio del ciclo Directos Vibra Mahou en Asturias. Lo hará con la banda asturiana Drugos, que que devolverá el protagonismo al calor de las distancias cortas y al sonido analógico del escenario.

Drugos desembarca en esta cita en el momento más dulce de su trayectoria. Curtidos en años de rodaje por salas de todo el país y con tres discos de estudio, los asturianos llegan a Oviedo tras haberse coronado ganadores de la XI edición del prestigioso concurso Talento Ribera 2026. Además, acaban de presentar este mismo año su tercer álbum, titulado "Haz ruido mientras puedas".

La propuesta del grupo se asienta sobre las bases de un rock and roll fresco y honesto, salpicado de pinceladas de blues, riffs altamente pegadizos y unas letras de tono cotidiano con las que han sabido fidelizar a una comunidad de seguidores cada vez más numerosa. Por su trayectoria, íntimamente ligada al circuito de pequeñas y medianas salas, la banda asturiana se convierte en el anfitrión ideal para inaugurar el recorrido del ciclo por la región.

La iniciativa pone el foco precisamente en el papel de estos espacios como punto de encuentro entre artistas y público y como escenario fundamental para el crecimiento de las escenas musicales locales. En total, Directos Vibra Mahou reunirá a 26 artistas en 30 conciertos repartidos por 21 salas de 15 ciudades españolas entre septiembre y diciembre, con una programación que combina nombres consolidados y propuestas emergentes.

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El concierto de Drugos en la Sala Estilo será solo el principio. El itinerario musical continuará el próximo 24 de octubre con la actuación de Shego en la sala Tribeca Live de Oviedo, mientras que el broche de oro lo pondrá Chiquita Movida el 11 de diciembre sobre las tablas de la Sala Albéniz de Gijón.