Oviedo congela los impuestos municipales para 2027 y amplía la exención de la Ayuda a Domicilio

Oviedo mantendrá congelados por segundo año consecutivo los impuestos y tasas municipales en 2027. La Junta de Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ordenanzas Fiscales, precios públicos y prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario para el próximo ejercicio, un paquete que mantiene la línea de contención fiscal del último año e incorpora algunas novedades de carácter social, deportivo y comercial.

La principal modificación afecta al Servicio de Ayuda a Domicilio. El Ayuntamiento ampliará la exención de pago para las rentas más bajas al elevar el límite de renta que da derecho a acceder gratuitamente a esta prestación. El gobierno municipal aún no ha concretado cuál será el nuevo umbral, pero sostiene que la medida permitirá que más ovetenses queden exentos de abonar el servicio.

La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, defendió que el objetivo es mantener «estabilidad y certidumbre» para familias, autónomos y empresas. «Oviedo es la capital de la libertad económica del Principado de Asturias porque tenemos uno de los modelos fiscales más bajos del país», afirmó, antes de vincular esta política a la captación de inversión y actividad económica.

El proyecto introduce también una nueva tarifa reducida del Abono Deporte Oviedo para las personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento. El precio será de 165,68 euros. En el ámbito comercial se rebaja, además, la tarifa aplicable a determinados mercadillos, rastros y ferias: pasará de 1,10 a 1,03 euros por metro cuadrado y día.

Las ordenanzas de 2027 modifican asimismo la regulación del estacionamiento para adaptarla a la nueva Ordenanza Municipal de Movilidad y Tráfico. Entre otros aspectos, se incorporan las zonas mixtas de estacionamiento y carga y descarga y se precisan las condiciones de utilización de las tarjetas para personas con movilidad reducida.

La congelación de impuestos y tasas no alcanza, en cambio, a determinadas prestaciones patrimoniales sujetas a contratos o pliegos. Los servicios de agua, alcantarillado y cementerio incorporarán las actualizaciones previstas en sus respectivas condiciones contractuales. Por el momento aún no se ha detallado el alcance económico de esos ajustes.

González sostiene que la política fiscal es compatible con el incremento de la inversión municipal. «Hemos demostrado que es posible mantener una fiscalidad contenida y, al mismo tiempo, seguir mejorando los servicios públicos y aumentando la capacidad de inversión del Ayuntamiento», señala. La edil destaca además que las cuentas locales están «saneadas» y atribuye esa situación a «una forma de gobernar basada en la responsabilidad y en una gestión rigurosa de los recursos públicos».

Los presupuestos

Las nuevas ordenanzas avanzan en paralelo a la elaboración del presupuesto municipal de 2027. El equipo de Alfredo Canteli asegura que pretende aprovechar esa situación financiera para mantener el ritmo inversor y seguir incorporando nuevos equipamientos y servicios. «Queremos seguir haciendo cosas por Oviedo, seguir transformando la ciudad y seguir dando respuesta a las necesidades de nuestros vecinos», afirma Leticia González. Desde el equipo de gobierno sitúan esta línea en la política iniciada en 2019, con la llegada de Canteli a la Alcaldía.

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El gobierno local encuadra las medidas en una estrategia más amplia para favorecer la actividad económica sin elevar la presión tributaria general. González defendió que la fiscalidad municipal debe servir también para atraer proyectos y empleo: «Queremos que las empresas que ya están en Oviedo puedan crecer y que otras encuentren en nuestra ciudad un lugar atractivo para instalarse». El objetivo es combinar «una buena gestión económica, unos servicios públicos de calidad y una política fiscal responsable».