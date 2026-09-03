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El programa de conciliación de Oviedo cierra el verano con 9.320 inscripciones en los colegios abiertos durante las vacaciones

El Carmen Ruiz Tilve, en La Corredoria, fue el centro con más usuarios y el Veneranda Manzano rozó el lleno en la atención a menores con necesidades especiales

Niños durante una de las actividades.

Niños durante una de las actividades. / LNE

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Félix Vallina

Félix Vallina

El programa Concilia Oviedo, destinado a facilitar la conciliación familiar mediante la apertura de colegios durante las vacaciones de verano, cerró esta edición con 9.320 inscripciones a lo largo de las once semanas en las que se desarrollaron las actividades. La iniciativa está gestionada por la Concejalía de Educación, dirigida por Lourdes García.

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El Ayuntamiento ofertó el servicio en ocho colegios públicos de distintos puntos de la ciudad. El Carmen Ruiz Tilve, en La Corredoria, fue el centro que concentró un mayor número de usuarios, con un total de 2.075 inscripciones durante el periodo estival. Le siguió el colegio público La Ería, que contabilizó 1.752.

En términos de ocupación respecto a las plazas disponibles, el centro de Fozaneldi registró el porcentaje más elevado entre los colegios incluidos en el programa general.

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Por su parte, el Veneranda Manzano, que durante los periodos no lectivos acoge campamentos específicos destinados a niños y jóvenes con necesidades especiales, rozó el lleno durante el verano. El centro alcanzó una ocupación del 96,1%, con 423 plazas utilizadas de las 440 ofertadas durante el conjunto de las vacaciones. Esta cifra lo convirtió en el colegio con mayor porcentaje de ocupación global dentro del programa municipal.

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