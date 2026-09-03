El PSOE exige explicaciones por el archivo de todas las denuncias sobre irregularidades en el Ayuntamiento de Oviedo

El PSOE de Oviedo pedirá la comparecencia del responsable del Sistema Interno de Información (SII) del Ayuntamiento para que explique las investigaciones realizadas sobre las denuncias por supuestas irregularidades recibidas durante el primer semestre y los motivos que llevaron a archivar todos los expedientes que llegaron a instruirse.

El concejal socialista Jorge García Monsalve anunció este jueves que solicitará la presencia en la Comisión de Interior del responsable e instructor del sistema, que es también director general de la Asesoría Jurídica. El PSOE sostiene que la memoria remitida a los grupos municipales ofrece cifras generales, pero no permite conocer con suficiente detalle qué diligencias se practicaron en cada expediente ni qué criterios justificaron su archivo.

Durante los seis primeros meses de 2026, el Sistema Interno de Información gestionó siete expedientes: tres fueron inadmitidos y cuatro se investigaron antes de ser archivados. Las denuncias estaban relacionadas con áreas como Urbanismo, Licencias, Personal y Contratación.

“El informe no responde a nuestras expectativas”, sostiene García Monsalve, que critica que la memoria “se limita prácticamente a dar datos estadísticos”. “No nos dice qué hizo, no nos dice qué información extrajo y no nos dice por qué esa información ocasiona el archivo”, afirma.

Asesor de Urbanismo

Uno de esos expedientes fue el abierto en abril sobre el entonces asesor de Alcaldía en materia de Urbanismo, Ignacio Morales, que concluyó tras 49 días de investigación. Como publicó LA NUEVA ESPAÑA, el Ayuntamiento determinó que no había indicios suficientes para trasladar el asunto a la Fiscalía ni para exigir responsabilidades administrativas.

El PSOE cuestiona también que la memoria concluya que se ha acreditado la “regularidad administrativa” de los hechos denunciados sin detallar cómo se alcanzó esa conclusión. “Una cosa es decir que no existen indicios suficientes para continuar una investigación y otra muy diferente es afirmar que se acredita la total regularidad administrativa”, señala García Monsalve.

Los socialistas ponen además el foco en las recomendaciones que incluye la propia memoria para mejorar cuestiones como la trazabilidad de los expedientes, la formalización de instrucciones o la asignación de tareas. “Si se acredita la total regularidad administrativa, ¿qué necesidad hay de formular recomendaciones?”, plantea el edil.

García Monsalve también rechaza que la pérdida de la relación profesional con el Ayuntamiento de alguna de las personas afectadas pueda justificar por sí sola el cierre de una investigación, al considerar que podrían existir otras posibles responsabilidades más allá de la disciplinaria.

El concejal asegura que el PSOE es consciente de las obligaciones de confidencialidad del sistema, pero advierte: “Lo que no vamos a permitir es que se utilice la coartada de la confidencialidad para no dar datos que consideramos esenciales”.

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“De siete expedientes, tres no fueron admitidos a trámite y los cuatro que sí fueron investigados acabaron archivados. Queremos saber qué se hizo en esos cuatro casos y por qué se decidió archivarlos”, resume García Monsalve.