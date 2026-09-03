Los socialistas apuntan al acceso de camiones como posible causa de la inundación del Palacio de los Deportes de Oviedo
El PSOE reclama investigar si el modificado realizado para facilitar los grandes conciertos convirtió la entrada en “un embudo” para el agua
Los socialistas de Oviedo ponen el foco en el modificado ejecutado en el Palacio de los Deportes para permitir la entrada de camiones como una de las posibles causas de la inundación sufrida por el recinto durante las fuertes lluvias de la semana pasada. El PSOE reclama al Ayuntamiento que abra una investigación para determinar qué ocurrió y comprobar si los cambios introducidos respecto al proyecto inicial contribuyeron a que el agua penetrase en una instalación cuya reforma costó más de 26 millones de euros.
El concejal socialista Juan Álvarez señaló este jueves especialmente la modificación realizada para facilitar el acceso de vehículos pesados al recinto, necesaria para la celebración de grandes conciertos. “Eso parece la causa principal”, afirmó el edil, que considera necesario aclarar si la nueva configuración provocó que el Palacio actuase “prácticamente como un embudo de la inundación”, conduciendo el agua hacia el interior.
El PSOE también pide analizar el funcionamiento del bypass realizado en el colector durante las obras. Álvarez cuestionó que el alcalde, Alfredo Canteli, haya atribuido ya el episodio al colector sin que, a su juicio, se haya realizado previamente una investigación que determine las causas. “No sabemos si la tapa que, dijo, saltó es la del colector principal. Esperemos que no, porque si es la tapa del colector principal, eso es de una gravedad enorme, porque podría indicar que el problema es el bypass”, sostuvo.
Los socialistas rechazan además que las precipitaciones de la semana pasada puedan considerarse excepcionales. Según los datos manejados por el grupo municipal, en la última década se produjeron al menos otros seis episodios de lluvia de características similares en la zona, y el registrado ahora habría sido el de menor intensidad de todos ellos.
“Es un fenómeno con una recurrencia bastante importante. Nadie se olvida de que esa zona de Ventanielles se ha inundado en numerosas ocasiones”, señaló Álvarez. El edil considera por ello que una infraestructura de más de 26 millones debe estar preparada para soportar episodios de este tipo. “Nadie hace una infraestructura ni nadie gasta 26 millones pudiendo estar al albur de que una precipitación de ocho litros en diez minutos te cause una inundación. Eso no puede ser”, afirmó.
El PSOE reclama que se compruebe tanto el diseño hidráulico como las modificaciones efectuadas durante la ejecución de las obras y que, una vez determinada la causa, se adopten las medidas necesarias para impedir que vuelva a ocurrir. Los socialistas sostienen que el Palacio debe ser estanco frente a lluvias fuertes pero recurrentes, especialmente teniendo en cuenta que este tipo de episodios pueden intensificarse por el cambio climático.
Álvarez también criticó que la respuesta municipal pase por sustituir la pista deportiva afectada sin haber aclarado previamente el origen de la entrada de agua. “¿El año que viene si vuelve a llover esta misma cantidad, cambiamos otra vez la pista? ¿Son pistas de quita y pon?”, ironizó.
El concejal reclamó finalmente que, si la investigación concluye que alguna decisión de diseño o ejecución fue incorrecta, se determinen también las responsabilidades correspondientes tanto en el proceso de decisión como en la ejecución de las obras. “No es sensato gastarse esa millonada y tener una instalación que pueda estar con este riesgo ante precipitaciones fuertes, pero nada inusuales”, concluyó.
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