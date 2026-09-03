La suerte de la Lotería Nacional deja un segundo premio en Oviedo
El número 83.206 fue vendido en la administración ubicada en la calle Fierro, 21
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La suerte de la Lotería Nacional se ha dejado caer este jueves en Oviedo con un segundo premio dotado con 60.000 euros al número (6.000 euros al décimo).
El número premiado fue el 83.206, que fue vendido en la administración de loterías ubicada en la calle Fierro, número 21. Tal y como señalan desde Loterías y Apuestas del Estado, el número solo se vendió en esta administración, pero se desconoce de momento cuántos décimos fueron vendidos y, por tanto, el dinero que han repartido.
El primer premio, con un premio de 300.000 euros al número (30.000 euros al décimo) fue para el número 48.288 vendido en Barcelona.
Los reintegros fueron 8, 4 y 3.
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