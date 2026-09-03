Un supermercado del centro de Oviedo reabre tras cinco semanas de reforma
El establecimiento incorpora platos preparados, estrenará cajas de autopago y renueva por completo sus sistemas de frío e iluminación
A. C.
El supermercado del Centro Cívico de Oviedo ha reabierto este jueves sus puertas después de permanecer cerrado durante más de un mes por una reforma. El establecimiento, que echó el cierre temporalmente el pasado 26 de julio, vuelve a la actividad con una nueva imagen, una sección de platos preparados y la próxima incorporación de terminales de autopago.
Se trata de una de las tiendas de Alimerka, que ha incluido la actuación dentro del plan de modernización que está desarrollando en su red comercial. El establecimiento dispone de 968 metros cuadrados de sala de ventas, dentro de una superficie construida de algo más de 1.225 metros cuadrados.
Una de las principales novedades es la incorporación de «Lo tienes hecho», la sección dedicada a platos preparados y productos listos para consumir. Además, la compañía prevé instalar durante los próximos días varios terminales de autopago, que funcionarán junto a las cajas tradicionales.
La reforma también ha afectado a los sistemas de refrigeración. La tienda estrena equipos de frío mediante CO2 y nuevos murales frigoríficos cerrados, además de iluminación LED de bajo consumo.
Según la compañía, estas actuaciones persiguen mejorar la eficiencia energética de los establecimientos y adaptar las tiendas al nuevo modelo comercial que está implantando progresivamente.
Con motivo de la reapertura, el supermercado del Centro Cívico organizará degustaciones, una ruleta de premios y otras actividades para los clientes. Además, la cadena aplicará promociones especiales en una selección de productos en todos sus supermercados de Oviedo entre el 3 y el 6 de septiembre.
Alimerka cuenta actualmente con 171 supermercados en Asturias, León, Valladolid, Burgos, Zamora y A Mariña lucense y una plantilla de más de 6.800 trabajadores.
- Un diluvio colapsa Oviedo: calles convertidas en ríos, garajes anegados, comercios inundados, apagones y daños en el Palacio de los Deportes
- El barrio ovetense de Buenavista recobra el optimismo tras las últimas iniciativas para la zona: 'Se empiezan a ver caras nuevas
- Ojalá abra pronto, se echa de menos', aplauden los vecinos y usuarios sobre la ampliación de la oferta en un parque de Oviedo
- Una conductora bajo los efectos del alcohol provoca un choque en cadena con tres coches en Oviedo
- La tromba de agua caída en Oviedo provoca daños a 50 vehículos en un garaje de Fozaneldi: 'Podría haber matado a alguien. En sólo diez minutos esto parecía una cascada
- El piso de La Florida (Oviedo) que el Gobierno regional sopesa para acoger a menores tiene seis embargos, y deudas con la Seguridad Social y con el Principado
- El alcalde de Oviedo confirma que habrá que cambiar la pista del Palacio de los Deportes tras la inundación del complejo
- La reforma de la plaza de toros de Oviedo incluye un cierre con tejado de cinc, gradas retráctiles y el ruedo 1,60 metros más bajo