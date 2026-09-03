Un supermercado del centro de Oviedo reabre tras cinco semanas de reforma

El supermercado del Centro Cívico de Oviedo ha reabierto este jueves sus puertas después de permanecer cerrado durante más de un mes por una reforma. El establecimiento, que echó el cierre temporalmente el pasado 26 de julio, vuelve a la actividad con una nueva imagen, una sección de platos preparados y la próxima incorporación de terminales de autopago.

Se trata de una de las tiendas de Alimerka, que ha incluido la actuación dentro del plan de modernización que está desarrollando en su red comercial. El establecimiento dispone de 968 metros cuadrados de sala de ventas, dentro de una superficie construida de algo más de 1.225 metros cuadrados.

Una de las principales novedades es la incorporación de «Lo tienes hecho», la sección dedicada a platos preparados y productos listos para consumir. Además, la compañía prevé instalar durante los próximos días varios terminales de autopago, que funcionarán junto a las cajas tradicionales.

La reforma también ha afectado a los sistemas de refrigeración. La tienda estrena equipos de frío mediante CO2 y nuevos murales frigoríficos cerrados, además de iluminación LED de bajo consumo.

Según la compañía, estas actuaciones persiguen mejorar la eficiencia energética de los establecimientos y adaptar las tiendas al nuevo modelo comercial que está implantando progresivamente.

Con motivo de la reapertura, el supermercado del Centro Cívico organizará degustaciones, una ruleta de premios y otras actividades para los clientes. Además, la cadena aplicará promociones especiales en una selección de productos en todos sus supermercados de Oviedo entre el 3 y el 6 de septiembre.

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Alimerka cuenta actualmente con 171 supermercados en Asturias, León, Valladolid, Burgos, Zamora y A Mariña lucense y una plantilla de más de 6.800 trabajadores.