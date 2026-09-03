Los talleres de empleo de Oviedo dan un año de contrato a 136 desempleados
Los programas suman otros 25 puestos docentes y de gestión y movilizan 4,58 millones de euros
Un total de 136 desempleados mayores de 30 años han comenzado a trabajar durante un año en cuatro talleres de empleo municipales, en los que combinarán un contrato remunerado con formación profesional y la ejecución de diferentes obras y servicios. Los programas supondrán además la contratación de otras 25 personas como personal directivo, docente y de apoyo, con lo que se generan en conjunto 161 puestos de trabajo durante los próximos doce meses.
Los cuatro proyectos movilizan 4,58 millones de euros, de los que el Ayuntamiento aporta 711.710 euros y el resto procede de subvenciones del Servicio Público de Empleo del Principado, financiadas a su vez con fondos estatales y europeos.
La parte más numerosa de los contratos se concentra en trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de instalaciones municipales. En Caces, 30 alumnos-trabajadores se encargarán principalmente de rehabilitar el antiguo edificio de la casa de los maestros y realizarán además trabajos de fontanería y electricidad en otros inmuebles públicos. Su formación estará relacionada con revestimientos, fontanería, climatización y montaje y mantenimiento de equipos eléctricos.
Otros 30 trabajadores actuarán en el complejo deportivo y social de La Manjoya, donde está prevista la construcción de vestuarios y baños adaptados, una terraza y el cierre perimetral de la parcela, además de la urbanización del jardín. En este caso, la actividad práctica irá acompañada de formación en albañilería, revestimientos y trabajos auxiliares de jardinería.
El taller con más participantes será La Pixarra, con 40 personas. Entre sus principales actuaciones figura la construcción de vestuarios en uno de los edificios del complejo deportivo La Pixarra-Tensi-Velódromo y la rehabilitación parcial del Centro Social de Villapérez. Los trabajadores también acometerán la pintura del garaje del Auditorio Príncipe Felipe y de otras dependencias municipales. Los módulos de formación abarcan acabados y urbanización, pintura industrial y decorativa e instalación de placas de yeso y falsos techos.
El cuarto programa, denominado «Oviedo Activa», incorpora a 36 desempleados y se aleja de los trabajos de construcción para centrarse en actividades digitales, deportivas y de ocio. Uno de sus cometidos será la creación de una página web para el Parque Empresarial Oviedo-Olloniego. También se organizarán actividades de dinamización y deportivas en instalaciones municipales y espacios al aire libre, tanto en la ciudad como en la zona rural.
Los participantes de este último taller recibirán formación para confeccionar y publicar páginas web, colaborar en la organización y funcionamiento de instalaciones deportivas y desarrollar actividades de tiempo libre destinadas a niños y jóvenes.
Los cuatro talleres están destinados a personas de 30 o más años que se encontraban desempleadas e inscritas como demandantes de empleo. Su principal diferencia respecto a otros programas formativos es que los participantes cuentan con un contrato laboral desde el inicio y desarrollan durante el año trabajos vinculados directamente con la especialidad que están aprendiendo.
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