Alarma en la estación de autobuses de Oviedo: detienen a un hombre por simular que llevaba un arma

Alarma este viernes en la estación de autobuses de Oviedo. La Policía ha detenido a un hombre que se encontraba en las inmediaciones del recinto simulando que llevaba un arma.

El aviso provocó un amplio despliegue policial en la estación, situada en pleno centro de la ciudad. Los agentes localizaron e identificaron al hombre, que acabó siendo detenido y trasladado del lugar.