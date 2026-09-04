Elrow convierte mañana La Ería en un universo de música y surrealismo

Mañana Oviedo tiene una cita con uno de los grandes nombres internacionales de la música electrónica. Elrow aterriza por primera vez en la ciudad y convertirá el recinto de La Ería en un universo de colores, personajes y música durante nueve horas y media, desde las cinco de la tarde hasta las 2.30 de la madrugada.

La organización prevé reunir a unas 11.000 personas en una jornada que tendrá como hilo conductor «Delusionville 2.0», una de las temáticas más reconocibles de la marca. Personajes de estética cartoon, globos y confeti, sin olvidar la crítica social, acompañarán a los asistentes durante una fiesta en la que la música será solo una parte del espectáculo.

El cartel reúne a artistas internacionales como Patrick Topping, Marco Faraone y Wade, junto al asturiano Héctor Llamazares, en una programación que se completará con Rendher y Malóne Morez. En total, alrededor de 250 personas trabajan en la preparación y desarrollo del evento, entre equipos técnicos, producción, artistas y actores. Las grandes producciones y puestas en escena que quitan el habla son el sello del festival, y en Oviedo no se quedarán cortos con un escenario que ya está preparando los ultimos detalles.

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La llegada de elrow convierte además a Oviedo en su única parada de este año en el norte de España y se produce apenas unos días antes del comienzo oficial de San Mateo. Una cita que, según la organización, podría tardar años en repetirse en la ciudad.