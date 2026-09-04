Elrow convierte mañana La Ería en un universo de música y surrealismo
La cita, que espera reunir a 11.000 personas, consiste en más de nueve horas de música con un cartel internacional y una puesta en escena marcada por el color
Mañana Oviedo tiene una cita con uno de los grandes nombres internacionales de la música electrónica. Elrow aterriza por primera vez en la ciudad y convertirá el recinto de La Ería en un universo de colores, personajes y música durante nueve horas y media, desde las cinco de la tarde hasta las 2.30 de la madrugada.
La organización prevé reunir a unas 11.000 personas en una jornada que tendrá como hilo conductor «Delusionville 2.0», una de las temáticas más reconocibles de la marca. Personajes de estética cartoon, globos y confeti, sin olvidar la crítica social, acompañarán a los asistentes durante una fiesta en la que la música será solo una parte del espectáculo.
El cartel reúne a artistas internacionales como Patrick Topping, Marco Faraone y Wade, junto al asturiano Héctor Llamazares, en una programación que se completará con Rendher y Malóne Morez. En total, alrededor de 250 personas trabajan en la preparación y desarrollo del evento, entre equipos técnicos, producción, artistas y actores. Las grandes producciones y puestas en escena que quitan el habla son el sello del festival, y en Oviedo no se quedarán cortos con un escenario que ya está preparando los ultimos detalles.
La llegada de elrow convierte además a Oviedo en su única parada de este año en el norte de España y se produce apenas unos días antes del comienzo oficial de San Mateo. Una cita que, según la organización, podría tardar años en repetirse en la ciudad.
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