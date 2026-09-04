Las fiestas de Tudela Agüeria arrancan este viernes con el pregón de César Martín, el vicepresidente del Oviedo

Tudela Agüeria levanta este viernes el telón de sus fiestas, que se prolongarán hasta el domingo 6 de septiembre. El pregón del también exfutbolista, “de Tudela de toda la vida”, está programado para las nueve de noche de este viernes, luego habrá un pincheo para los socios y a las once y medio de la noche la primera verbena con DJ Lins.

La programación del sábado arranca bien temprano, a las nueve de la mañana con una ruta a caballo por los alrededores. La matinal sabatina se completa con partidos de infantil y masculino y femenino entre solteros y casados, que tendrán como escenario el polideportivo Manuel Novo de Tudela Agüeria. Una de las citas más señaladas del programa es la parrillada de costillas y criollos, a partir de las 14:30 horas. Por la tarde habrá juegos infantiles, con hinchables gratis y a las cinco de la tarde exhibición del juego de la rana a cargo del equipo local. Media hora después comenzará la carrera de cintas a caballo. Para las ocho y media de la tarde está previsto el reparto del bollu preñado y la botella de vino para todos los socios y las once de la noche la segunda verbena de las fiestas a cargo del Grupo Roma y el Dj Eventos Llamedo.

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El pasacalles a cargo de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo abrirá los eventos del domingo a partir del mediodía para dar paso a las 12:30 horas a la misa y procesión en honor a San Francisco Javier y a los difuntos de la parroquia. La sesión vermut, amenizada de nuevo por DJ Lins, es el momento elegido por la comisión de las fiestas para el reconocimiento a la socia más longeva y al socio más joven. Luego, a las tres de la tarde tendrá lugar la tradicional fabada, donde cada familia llega con su propia pota para degustar les fabes hechas previamente en cada casa. Carreras de carretillos donde también cuenta el disfraz de los participantes, el juego del maíz y otros juegos infantiles protagonizarán la tarde del dimiungo, mientras que la romería fin de fiesta comenzará a las nueve de la noche, de la mano de Dj Pablo García.