La gestión del albergue de animales será licitada de nuevo tras quedar desierto el contrato

El contrato para gestionar el albergue de animales “Perra Policía Lúa” de Oviedo ha quedado desierto y el Ayuntamiento pondrá en marcha “de manera inminente” un nuevo proceso de contratación de manera inminente. El procedimiento de licitación se cerró después de que la concejalía de Medio Ambiente excluyese a la empresa Athinsa por un informe técnico municipal que señala que la empresa no cumple con alguno de los requisitos formativos exigidos para resultar adjudicataria del contrato.

El informe en el que se basa la propuesta de exclusión de este licitador advierte de que uno de los requisitos formativos, concretamente el porcentaje de contenidos comunes de uno de los cursos presentados por esta empresa, no es equiparable a lo que se exige en este procedimiento. No es, además, una formación impartida por una entidad acreditada por la Dirección General de Medio Rural y Pesca de Asturias. La acreditación de las entidades, señalan fuentes municipales, garantiza que éstas imparten las materias especificadas con la duración establecida y que los participantes demuestran haber obtenido los contenidos mínimos exigibles.

Recurso en los tribunales

El área de Medio Ambiente, que dirige Nacho Cuesta, pretende iniciar en breve un nuevo proceso para contratar la gestión del albergue de animales de Oviedo. Al procedimiento se había presentado también la Fundación Protectora, que gestiona las instalaciones de La Bolgachina desde 2022 y que fue excluida del concurso por no presentar dentro del plazo la documentación requerida por el Consistorio. Esta entidad presentó ante la justicia un recurso contencioso-administrativo contra la decisión municipal que la apartó del procedimiento y pidió medidas cautelares. Estas fueron rechazadas días atrás.

El Partido Animalista PACMA mostró su apoyo a las asociaciones y colectivos ciudadanos que reclamaron al Ayuntamiento que no adjudicase el contrato a la empresa que había llegado a la fase final. Aludía a la “gran preocupación entre las entidades de protección animal locales”, que advierten que esta empresa tiene “quejas por su actividad en diferentes centros de España”.