Herido grave un hombre apuñalado tras una discusión en un domicilio de La Argañosa

Un hombre fue trasladado, en estado grave, con heridas de arma blanca, al HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias. Fue tras una discusión en un domicilio, que concluyó con la detención de una mujer, que, según fuentes policiales, tuvo que ser atendida en un centro facultativo por lesiones. El suceso se produjo pasadas las dos de la tarde en la calle Miguel Ángel Blanco del barrio de La Argañosa.

El hombre, de 59 años, fue atendido en la calle por los sanitarios de heridas de arma blanca en el tórax, el abdomen y la espalda. Según testigos de los hechos, se encontraba sentado en un banco de la calle, ensangrentado, y aseguraba no necesitar atención médica. Pero cuando llegaron los sanitarios, cuando se había desplazado a otro banco de la calle, fue trasladado, de forma urgente, al HUCA.

Policía Nacional

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Agentes de la Policía Nacional intervinieron en el suceso y detuvieron a la mujer. Ambos se conocían, pero se investiga cuál era la relación que tenían. El suceso causó gran revuelo en la calle Miguel Ángel Blanco, en el tramo próximo al entronque entre la calle Silla del Rey y la avenida de Colón, donde se interrumpió la circulación. Según testigos, los agentes realizaron una inspección bajo los coches aparcados en la zona en busca del arma. Operarios del Ayuntamiento se trasladaron poco después para realizar labores de limpieza en la vía.