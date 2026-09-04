Oviedo alquilará una pista a una empresa especializada para que el OCB inicie la temporada en el Palacio de los Deportes
Tras la reunión del Ayuntamiento con el seguro se acordó levantar la cancha dañada y encargar la construcción de una nueva, cuya fabricación tardará «tres o cuatro meses»
El Ayuntamiento de Oviedo ya tiene una hoja de ruta para que la inundación del Palacio de los Deportes no altere el inicio de temporada del Alimerka Oviedo Baloncesto ni el resto de las actividades que se desarrollan en el complejo. El Consistorio alquilará una pista de parqué a una empresa especializada para instalarla de forma provisional en el pabellón, después de que la actual quedase inservible por la entrada de agua, y garantiza que el equipo podrá disputar allí su primer partido de Liga, previsto para el 3 de octubre frente al Covirán Granada. La solución permitirá ganar tiempo mientras se fabrica una nueva cancha definitiva, un proceso que, según fuentes municipales, llevará «tres o cuatro meses».
La decisión se tomó después de la reunión mantenida ayer con los responsables del seguro. Tras esa cita se dio vía libre para levantar la pista de madera dañada. La retirada permite avanzar en la tramitación del siniestro tras varios días de inspecciones. Fuentes municipales dan por hecho que la actuación se desarrolla ya de acuerdo con el seguro. El parqué quedó seriamente afectado por el agua que irrumpió en el Palacio a través del acceso a la pista central. Aunque inicialmente el alcalde, Alfredo Canteli, confió en que pudiera recuperarse, el paso de los días confirmó que sería necesario sustituirlo prácticamente por completo. La cancha había supuesto una inversión cercana a los 400.000 euros dentro de la remodelación integral del Palacio, una obra que superó los 25 millones.
La prioridad municipal pasa ahora por reducir al mínimo las consecuencias deportivas de la inundación. El Alimerka Oviedo Baloncesto se vio obligado a trasladar sus entrenamientos al polideportivo de Pumarín y el calendario apremia. El club tenía previsto disputar el 18 de septiembre un amistoso contra el Caja Rural Zamora en el Palacio, aunque la fecha marcada en rojo es la del 3 de octubre, cuando debe recibir al Covirán Granada en la primera jornada como local de Primera FEB. El Ayuntamiento asegura que para entonces la pista provisional estará instalada. «Tardará unas dos o tres semanas», señalan fuentes conocedoras de la situación.
La fórmula elegida será doble. Primero se desmontará la madera deteriorada y se colocará una cancha de alquiler que permita recuperar la actividad deportiva cuanto antes. Paralelamente se encargará la fabricación de una pista nueva que sustituirá de forma definitiva a la afectada por la riada. Los plazos que se manejan para disponer de esa nueva superficie son de entre tres y cuatro meses, por lo que la solución cubrirá el arranque de la temporada y buena parte del otoño.
El episodio obligará además al Ayuntamiento a actuar sobre otros puntos del entorno del Palacio. Canteli ya ha reconocido que será necesario intervenir en el colector situado en la parte trasera del complejo, cuya tapa «saltó» durante la tormenta –según el alcalde– y desde el que se produjo una entrada masiva de agua. El Consistorio estudia también cómo evitar que vuelva a repetirse una situación similar en un recinto recién remodelado. La novedad despeja así la incógnita que mantenía el OCB desde la inundación. Si hasta ahora el club evitaba poner fecha a su regreso, el Ayuntamiento ya fija un horizonte concreto: el 3 de octubre.
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