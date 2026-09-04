Oviedo ya mira a San Mateo: los preparativos para las fiestas se extienden por los grandes escenarios de la programación

Oviedo se prepara para San Mateo. En los grandes escenarios de las fiestas, que comienzan el día 10 con el pregón, ya se alberga actividad para las celebraciones. Las primeras labores se iniciaron a mediados de agosto en el recinto festivo de La Ería, junto al estadio Carlos Tartiere, con la instalación de la carpa. Los trabajos se extienden actualmente a otras zonas de Oviedo, como la plaza Porlier, donde toman forma las casetas de hostelería que abrirán durante los festejos. Serán, en total, nueve. También en la cercana plaza de la Catedral y en el Campo San Francisco se han iniciado los preparativos.

La plaza Porlier, junto con la del Paraguas, acogerán la programación “AlaPlaza”, con propuestas que abarcan desde el rock, el indie, el hip hop, la electrónica o los ritmos latinos. La música llegará a otros rincones de la ciudad, con sedes como el Paseo del Bombé y la plaza Feijoo.

Por la izquierda, Alfredo García Quintana, Luis Delgado y Nacho Manzano en la presentación del "Menú del indiano". / LNE

Las fiestas de San Mateo ofrecerán también la oportunidad a vecinos y visitantes de disfrutar de la gastronomía local. Del 11 al 21 de septiembre 40 restaurantes de la ciudad servirán el menú del indiano. Estas jornadas culinarias fueron presentadas por el concejal de Hostelería, Turismo y Congresos, Alfredo García Quintana, junto al vicepresidente de Asturias con Sabor, Luis Delgado, y del chef Nach Manzano.

El edil destacó que esta iniciativa “ya llega a la quinta edición y evidencian el trabajo de Asturias con Sabor”. “Desde el Ayuntamiento hemos apostado por la gastronomía como uno de los ejes de promoción de nuestro destino”, dijo.

La gastronomía, indicó Alfredo García Quintana, es “uno de los recursos más valorado y mejor valorado por quienes nos visitan. Además, Oviedo cuenta con unos activos diferenciales y que son fiestas de interés turístico que están vinculadas a la gastronomía. El Desarme, el Antroxu, la Preba de la sidra, los Bocados del cofrade…”.

Cinco años

Remarcó el concejal de Turismo que “a la fiesta por excelencia, que es San Mateo y el Día de América en Asturias, le faltaba ese componente gastronómico y “Asturias con Sabor” vino hace cinco años a proponernos el ‘Menú del Indiano’ con la colaboración de Nacho Manzano”. Una propuesta que el Ayuntamiento recibió “con los brazos abiertos”, poniendo “todo lo que está en nuestra mano para ir desarrollando esta idea”. Añadió el edil que “los indianos forman parte de nuestra historia y dejaron una huella muy importante en Asturias y también en nuestra cocina incorporando productos, sabores, influencias que llegaron desde América”.

Apuesta García Quintana por “seguir siendo un gran escaparate de la gastronomía asturiana y entendemos que este menú contribuye de manera muy importante a ello”. Agradeció el trabajo de “Asturias con Sabor” y de Nacho Manzano, de quien destacó su “implicación y su disposición permanente a colaborar en todas las iniciativas que proponemos y que ponen en valor la cocina asturiana”.

Unas jornadas que "unen continentes"

Luis Delgado, vicepresidente de Asturias con Sabor, ha explicado que la asociación “se marcó como objetivo con este menú el consolidar y enriquecer los lazos con la diáspora asturiana a través de la cultura y la gastronomía, reconociendo el valor de nuestro patrimonio cultural y el fuerte vínculo que la gastronomía mantiene con nuestros paisanos asturianos y asturianas que emigraron a América en busca de una vida mejor. Con este objetivo surgió la idea de crear un menú que uniera continentes”. El menú ha sido diseñado por Nacho Manzano.

A partir de esa propuesta, “cada restaurante tiene la libertad de realizar su propia interpretación ofreciendo a los comensales una experiencia única que combina riqueza cultural, gastronomía de ambas tierras, de América y de Asturias”, apuntó. El precio del menú rondará entre los 30 y 40 euros.

Fabes con pantruque

Manzano explicó que el menú se compone de “fabes con pantruque”, con albóndigas de ternera asturiana y gochu asturcelta con puré de patata y queso del Principado como segundo plato, con el que “se pretende es apoyar al sector ganadero asturiano”. Y de postre se servirá, comentó el conocido chef asturiano, “tartaleta de manzana y helado de vainilla, una tarta de manzana, que ahora es la época de otoño de la manzana, con la vainilla llegada de América”.

El responsable municipal de Turismo destacó que “en pernoctaciones, Oviedo es la única ciudad del norte de España en la que se han incrementado tanto en julio como en agosto respecto al año pasado y está contribuyendo sin duda alguna a que los datos de nuestra región no desciendan tanto como en otras regiones”. Manifestó también que “la apuesta del área de Turismo es la desestacionalización y el aumento del gasto medio de los visitantes”.