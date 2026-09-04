La sidra casera del Centro Asturiano de Oviedo presta asgaya: "Está rica, cada vez viene más gente"

Los alrededores de la Casina, uno de los rincones más entrañables de la finca del Centro Asturiano, estaban a tope y los escanciadores despachaban un vaso tras otro a la sombra del hórreo. Tenían tarea por delante porque cita con la sidra que elabora y embotella el club para tomar "hasta fin de existencias" se ha convertido ya en todo un clásico de sus fiestas de Covadonga.

Sidra asgaya a tenor de las cifras. La manzana que el Centro Asturiano trae cada cosecha en Villaviciosa se transforma en "unos 600 litros de sidra casera en nuestro llagar", según comentaba este viernes Cándido González, 43 años en nómina del club y ahora jefe de mantenimiento además de maestro sidrero. La degustación supone el broche a una campaña de elaboración propia, que se fomentó en la etapa de Alfredo Canteli al frente del club, y en la que involucran los socios más pequeños. "No hay nada más asturiano que la sidra, así que es algo que debemos tener en el Centro. Los guajes vienen con cestes, cogen la manzana, la echan en la picadora y luego ya lo echan al llagar y prueban la sidra dulce. Es un día muy especial para los neños", describe Cándido González.

Escanciado de la sidra casera del Centro Asturiano. / Mario Canteli

Los padres, las familias disfrutan de esa sidra, ya corchada con el logo del Centro Asturiano, cuando llega esta degustación de las fiestas de Covadonga. "Cada vez viene más gente, así que gusta, le damos con el punto, que no es fácil porque esto no son matemáticas", comenta el jefe sidrero, que no pierde detalle de la jornada, a la vera del hórreo hasta donde se acerca el presidente del Centro Asturiano, Gerardo Martínez Quesada, que se anima a tomar un culín.

El presidente del Centro Asturiano, Gerardo Martínez Quesada, observa el escanciado de los "Jóvenes del año", Carmen Pastor y Carlos Olay. / Mario Canteli

"Está muy rica, venimos todos los años, nos juntamos el grupo de padres y amigos. Y en años anteriores fuimos con los chiquillos a la otra parte del proceso, les presta mucho tirar la manzana, machacarla y, claro, tomar la sidra dulce", cuentan Iván Fernández y Saúl Hevia, mientras comparten mesa con Álex Bueno, uno de los entrenadores de fútbol del club.

El grupo de amigos de Iván Fernández, Saul Hevia y Álex Bueno durante la tarde de la sidra, junto al hórreo de la Casina. / Mario Canteli

La jornada del viernes tuvo como broche la gran fiesta de los mayores con la entrega del título "Mayores del Año" al matrimonio formando por José Joaquín Fernández, de 85 años, y su mujer, Pilar Carreño. Cuando José Joaquín se hizo socio del Centro Asturiano, en 1972, aún estaba soltero, y el mayor "gancho" en un club, aún muy lejos de contar con el actual complejo y oferta de instalaciones deportivas, era el baile de los fines de semana, en su sede de la calle Uría. "Cuando pasabas y veías aquel ambiente apetecía disfrutar de todo aquello", recuerda. "El edificio del Naranco estaba en ruinas, solo había una esquina con un aguaducho, era una cosa muy simple", detalla este veterano. José Joaquín Fernández y Pilar Carreño se casaron en 1974 y sus dos hijos, Nacho y Gloria, fueron la coartada perfecta para su larga fidelidad al Centro Asturiana, que ya pasa del medio siglo.

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Pilar Carreño y detrás su esposo, José Joaquín Fernández y el presidente del Centro Asturiano, Gerardo Martínez Quesada. / Mario Canteli

"Los dos hijos sí que disfrutaron de las instalaciones que se fueron haciendo, primero la piscina y luego todo lo demás. Aquí aprendieron a nadar, Nacho jugó en el equipo de hockey sobre patines y Gloria hizo patinaje artístico", relatan José Joaquín y Pilar Carreño, una enamorada de la biblioteca, una de las joyas que el Centro Asturiano atesora en su Sede Social de Uría, que frecuenta por semana, prácticamente a diario. "Nos juntamos las amigas, jugamos al parchís y tenemos tertulia. Los fines de semana subimos arriba al Naranco". Su marido es un habitual de los billares, en el Club de Campo. "Tengo allí mi taquilla, con la taquera, todavía me gusta tirar unas bolas a mi aire", confiesa. Otra de sus aficiones es jugar a la rana, junto a la Casina, otro de los rincones con encanto del club del Naranco. "Antes había campeonatos sociales de bolos, rana y llave, se me daba bien. Ahora me gusta jugar con mi mujer de vez en cuando". Se les ve orgullosos de haber contribuido a ser parte de la realidad del Centro Asturiano de Oviedo: "No creemos que haya otro club así en España", recalca el matrimonio antes de una noche de homenaje en su "club de toda la vida".