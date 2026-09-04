Vox acusa a Canteli de incumplir su promesa de bajar los impuestos en Oviedo
La formación sostiene que congelar el IBI en 2027 supone consolidar la subida aplicada por el gobierno municipal
La formación sostiene que congelar el IBI en 2027 supone consolidar la subida aplicada por el gobierno municipal
Vox ha acusado al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, de incumplir su compromiso de bajar los impuestos municipales. La formación considera que el equipo de gobierno del PP no puede presentar como un éxito la congelación de los principales tributos y tasas para 2027 después de haber incrementado previamente algunos de ellos.
La portavoz municipal de Vox, Sonsoles Peralta, centró sus críticas en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), cuyo tipo se mantendrá el próximo año en el 0,58%. «Prometieron bajar los impuestos, los subieron y ahora quieren que les demos las gracias porque no los vuelven a subir», afirmó.
Peralta sostuvo que «congelar un impuesto después de haberlo subido no es una rebaja fiscal, sino consolidar la subida». La portavoz respondió así al proyecto de Ordenanzas Fiscales aprobado este jueves por la Junta de Gobierno, que mantiene sin cambios generales los impuestos y tasas e incorpora modificaciones en servicios como la ayuda a domicilio, las instalaciones deportivas, los mercadillos y el estacionamiento regulado.
Vox también vinculó su reclamación fiscal con el grado de ejecución de las inversiones municipales. Según Peralta, el gobierno local presume de unas cuentas saneadas mientras deja sin ejecutar parte de los proyectos anunciados y aumenta el gasto en publicidad, promoción y actuaciones cuyo coste acaba superando las previsiones iniciales.
«No se puede exigir cada vez más esfuerzo a los ovetenses mientras se ejecuta mal y se priorizan gastos que nada tienen que ver con sus verdaderas necesidades», señaló. La concejala defendió que una mejora de la gestión permitiría reducir la presión tributaria.
La formación anunció que mantendrá su exigencia de una bajada de impuestos durante la tramitación de las ordenanzas. «El PP se conforma con que los ovetenses sigan pagando lo mismo. Vox quiere que paguen menos», concluyó Peralta.
- Un diluvio colapsa Oviedo: calles convertidas en ríos, garajes anegados, comercios inundados, apagones y daños en el Palacio de los Deportes
- Ojalá abra pronto, se echa de menos', aplauden los vecinos y usuarios sobre la ampliación de la oferta en un parque de Oviedo
- Una conductora bajo los efectos del alcohol provoca un choque en cadena con tres coches en Oviedo
- La tromba de agua caída en Oviedo provoca daños a 50 vehículos en un garaje de Fozaneldi: 'Podría haber matado a alguien. En sólo diez minutos esto parecía una cascada
- El piso de La Florida (Oviedo) que el Gobierno regional sopesa para acoger a menores tiene seis embargos, y deudas con la Seguridad Social y con el Principado
- El alcalde de Oviedo confirma que habrá que cambiar la pista del Palacio de los Deportes tras la inundación del complejo
- La reforma de la plaza de toros de Oviedo incluye un cierre con tejado de cinc, gradas retráctiles y el ruedo 1,60 metros más bajo
- El PP y Foro exigen a Barbón que explique si detrás del piso para menores de La Florida hay 'un posible caso de corrupción