Los 90 "molan" en La Ería: los temas que hicieron bailar a una generación se reinventan con una "segunda vida" en Oviedo

El viernes 11 de septiembre "Molan los 90" llega al Recinto de La Ería de Oviedo con una gran noche dedicada a los himnos que hicieron historia.

Prepárate para viajar directamente a una época irrepetible: dance, eurodance y remember, voces legendarias y canciones que todavía hoy muchos son capaces de cantar de principio a fin.

Con una producción cargada de luces, visuales y energía, el festival contará con artistas como "New Limit", "Double Vision", Marian Dacal&Eva Martí o "Locomía".

Amparo Ríos, de "New Limit", reconoce que nunca imaginaron que canciones como Smile, Scream o In My Heart acabarían convertidas en himnos. "Cuando grabábamos Smile, Scream o In My Heart éramos muy jóvenes y lo que queríamos era hacer música, disfrutar y ver hasta dónde podía llegar". Décadas después, esas canciones forman parte de los recuerdos de miles de personas. "Cuando alguien nos dice: ‘Esta canción me recuerda a mi primer amor’, ‘la bailaba con mis amigos’ o ‘me transporta directamente a los 90’, sentimos que hemos formado parte de un momento importante de su vida", explica.

Pero el fenómeno va más allá de la nostalgia. Pedro Cervero, de "Double Vision", observa cómo una generación que no vivió aquella época está descubriendo ahora sus canciones. "Ahora creo que se está redescubriendo el Alright, sobre todo entre la gente más joven, la que está empezando a salir y pertenece ya a la generación de los 2000". A su juicio, el público sigue siendo fiel, pero lo verdaderamente significativo es que "se está sumando una generación nueva que no la vivió en primera persona y, sin embargo, la está descubriendo y haciendo suya".

Para Pedro Cervero, el regreso de estos sonidos también responde a una búsqueda de alternativas después de años de predominio de otros estilos. "Cuando un sonido domina durante tanto tiempo, el público acaba buscando alternativas". Por eso considera que ya no puede hablarse únicamente de nostalgia: "Si una generación lo recuerda y otra, que ni siquiera había nacido entonces, lo está descubriendo y llenando las pistas, es porque hay algo en esa música que sigue funcionando". Su conclusión es clara: "El sonido de los 90 no está volviendo. Está viviendo una segunda vida".

Esa segunda vida tiene también un componente personal para Eva Martí y Marian Dacal. Volver a compartir escenario supone recuperar una parte de su historia y reivindicar un movimiento que, consideran, no recibió siempre el reconocimiento merecido. "Significa poner en relieve una amistad por 2, dar doble fuerza a toda aquella música que realizamos en el pasado y que sigue vigente en este presente", señala Eva, que reivindica además el papel de las dos artistas detrás de aquellos vinilos, recopilatorios y producciones.

Para Marian, el regreso fue también un reto después de 17 años retirada de los escenarios por pánico escénico. "Volver a pisar un escenario era un reto personal", reconoce. Desde 2017, esa vuelta se ha convertido en una oportunidad para "dar visibilidad a un estilo que movió millones y llenaba las pistas de baile de miles y miles de jóvenes". Entre sus canciones más especiales está Rhythm Takes Me High, compuesta junto a Eva en 2006.

También "Locomía" representa la capacidad de aquella época para trascender la música. "Todo. Desde el nombre, la imagen, hasta una música electro glam muy pegadiza", explican al recordar las claves de su éxito. Moda, danza, arte, música y, sobre todo, los inseparables abanicos construyeron una identidad que continúa reconocible. "Sentimos orgullo, gratitud y la sensación de compartir con nuestro público algo mágico, único, atemporal y transgeneracional", aseguran.