La Audiencia deja en libertad provisional condicionada a la madre de la niña sustraída de un punto de encuentro familiar, en Oviedo

La sección tercera de la Audiencia Provincial ha dejado en libertad provisional “con condiciones” a la madre de la niña que fue sustraída de un punto de encuentro familiar en Oviedo el pasado 30 de abril. La madre, Soraya M. M. se encontraba en prisión provisional comunicada y sin fianza desde el pasado nueve de agosto, después de que la menor fuera localizada en un poblado junto al polígono de Silvota. La resolución de la Audiencia, a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, estima el recurso presentado por la defensa de la mujer que deberá comparecer todos los días en el juzgado de guardia o ante la Policía. Otra de las condiciones fijada por la Audiencia es “la prohibición de aproximación a su hija menor de edad a una distancia de menos de 500 metros”.

La familia de la madre, ahora excarcelada, “está muy contenta por poder reunirse con ella porque Soraya necesita el apoyo familiar ahora mismo”, según explicó su portavoz, Cristina Soria, de Justicia Segura. En paralelo, la familia “continúa con los trámites de acogimiento de la niña”, según añadió Cristina Soria.

La Audiencia acordó este viernes una resolución en la que revocó la situación de prisión para la madre de la menor y acordó su libertad al estimar el recurso de apelación presentado por su letrado, José Manuel Álvarez. La mujer reconoció los hechos, la sustracción de la pequeña, y manifestó su arrepentimiento. En cambio, el Ministerio Fiscal insistía “en el mantenimiento de la prisión” por el riesgo de fuga, una solicitud a la que se adhirió también el Principado, que tenía a su cargo a la menor cuando se produjo la sustracción. La sección tercera de la Audiencia motiva la excarcelación de la madre en que “carece de antecedentes penales, mantiene su centro de vida y su red familiar en Asturias y no consta que disponga de vínculos internacionales, documentación de viaje, patrimonio oculto, estructura logística exterior ni otra circunstancia objetiva que facilite una evasión del territorio nacional y tampoco consta un historial de incomparecencias ante órganos judiciales anterior a estos hechos”. La Sala “considera desproporcionada la prisión provisional existiendo medidas menos gravosas para la libertad que pueden conjurar debidamente los fines que se pretende evitar”.

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La madre deberá cumplir cuatro medidas cautelares para mantener la situación de libertad provisional ahora acordada. En primer lugar, la mujer estará obligada a comparecer a diario, en horario de 09.00 a 12.00 en la oficina policial de presentaciones, o en el juzgado de guardia de su domicilio; también deberá comunicar al juzgado su teléfono y domicilio concreto y determinado y cualquier cambio de domicilio que realizara; en tercer lugar se le prohíbe la salida del territorio nacional con retención cautelar de su pasaporte. Finalmente, la Audiencia prohíbe a la madre la aproximación a su hija menor “en su domicilio, centro tutelar donde se encuentre, centro de estudios, ocio o cualesquiera otros que frecuente a una distancia de menos de 500 metros”, así como la prohibición de comunicación con la niña. En caso de que no respete alguna de estas medidas, la madre “podrá incurrir en un delito de quebrantamiento de medida cautelar”, según establece la resolución de la sala tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo.