Deporte y música para animar las fiestas del Centro Asturiano

La jornada festiva del sábado comenzó en el Centro Asturiano de Oviedo con deporte y concluyó con música. La carrera de montaña «Monte Naranco», que llegó a la XXIII edición, fue la primera de las variadas actividades incluidas en el programa del día de las fiestas de Covadonga. Cerca de 110 corredores participaron en la prueba, en la que se recorrieron diez kilómetros.

A continuación, se desarrolló una gymkana en familia. Hubo también durante la jornada diversas actividades para los niños y los artesanos del Centro Asturiano presentarán sus mejores creaciones. Por la tarde, dentro del programa de festejos de las fiestas de Nuestra Señora de Covadonga, en el jardín de las palmeras actuó el Cuarteto Arpeggio.

Antes de finalizar la jornada hubo más música, con el concierto en la carpa de las fiestas «Pequeño Club Imposible», con Pablo Moro, Ivo Pérez y Alfredo González. Hoy, el Centro Asturiano celebrará el antepenúltimo día de las fiestas. Los socios podrán participar en diversas actividades deportivas y a partir de las siete de la tarde se llevará a escena en la pista multiusos el «Show de Willy Pomper», un espectáculo de pompas de jabón gigantes.

Fuegos artificiales

Quedarán por delante dos jornadas de las fiestas de Nuestra Señora de Covadonga. Entre los actos previstos para el lunes día 7 se celebrará el tercer acto de reconocimiento a los socios con más de 50 años de antigüedad en el Centro Asturiano. También se lanzarán, a partir de las 21.30 horas, los fuegos artificiales.

En la última jornada festiva, el día 8, desde las 10.00 horas, y hasta las 19.00 horas, se repartirá el bollo y el vino en el Club de campo. Habrá actuaciones folclóricas desde las 12.00 horas, antes de que se celebre la procesión con la Santina y se oficia la misa, cantada por el Coro del Centro Asturiano. Para la tarde se han programado variadas actividades.