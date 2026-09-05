Elrow, una fantasía de verano, color y música techno que revienta la carpa de la Ería

San Mateo, pese a unas pocas excepciones, es un epílogo a las vacaciones que estira el tiempo suspendido de agosto hasta muy entrado septiembre pero en el que se paga el peaje del adelanto otoñal. El festival Elrow, que estrenó la carpa de la Ería donde dentro de una semana empezarán los conciertos de las fiestas, fue un prólogo a los días mateínos pero conjuró la tristeza del cambio climatológico con la promesa de estirar el verano hasta donde en Oviedo no se conocía. La sesión, con unas diez mil almas según la organización, llenó la carpa y trajo el espíritu de Ibiza a la capital de Asturias. Camisas hawaianas y bronceados perfectos. Música techno capaz de contentar a los que buscaban el destrozo pero digerible para la inmensa mayoría de las sensibilidades, muchas y múltiples, que se sumaron a este experimento.

El Elrow, un tipo de fiestón que se desarrolla por medio mundo en múltiples formatos, desde los pequeños como el de este sábado en Oviedo hasta los XXL que se han visto en Lima o la India, llegaba por primera vez al norte de España y atrajo a público de todo tipo.

Así fue el festival Elrow en La Ería / Irma Collín

A partir de las ocho de la tarde, tres horas después de la apertura de puertas y cuando las largas marchas de la chavalería vecina ya habían dejado los restos de sus botellones en las escaleras del Parque del Oeste, el recinto hervía con su aforo prácticamente completo. Los más pequeños eran casi minoría. El público mayoritario oscilaba entre los 30 y los 40 años, desde macarras con cresta y parafernalia punk a gymbros tatuados, amigas del manga, pelucas de colores fluorescentes, coronas de reyes y capirotes de magas, escotes generosos, torsos perfectamente depilados, rastas, mil sombreros casi Panamá, el doble de camisas hawaianas, pandillas de amigos, parejas, algún abuelo despistado, un tipo con una sola muleta una camiseta de los Lakers. Y en medio de toda esa jauría humana, dispuesta a quemar las últimas horas del verano bailando techno, la fantasía de Elrow.

Porque el festival, y esa es la gracia, combina lo que podría ser un fiestón de música electrónica con otro tipo de fiesta, una especie de feria de atracciones para adultos del XXI. Núria Pellissa es la regidora de animación y una de las pocas personas de la organización que viene de fuera. La mayoría de los artistas, explicaba ayer después de haber aparcado un avión-tiburón en la zona de camerinos, son locales. Gente de teatro venida del norte de España que dieron vida a los inmensos muñecos y los zancudos que iban animando la carpa en medio de lluvia de confeti.

Los bichos, versión moderna de los gigantes y cabezudos, estaban inspirados en este caso en los diseños de Ron English, creador del mundo «Delusionville». Son figuras algo deformes con rasgos animales: un mono, una rana, un pájaro. Pero con una estética entre el mundo brainrot de los memes de Internet y la psicodelia posthippie.

El público agradecía estas salidas de la animación, tan instagrameables. Y también los otros pasatiempos, como aquel tiburón hinchable con cinco plazas que Pellisa trataba de conducir por el recinto dejando a todo el mundo entrar y salir.

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«Se trata de dejar salir al niño interior, y divertirnos con estos juegos más artesanales, dejar un poco lo digital», reflexionaba la animadora. El cartel de Dj’s aseguraba la diversión durante toda la noche. Al asturiano Héctor Llamazares le acompañaban Marcos Faraone, Olive F, Patrick Topping, Rendher B2B Malóne Morez y Wade. Así hasta las dos de la madrugada. Nueve horas de fiesta para recordar que el sueño de una noche de verano todavía era posible.