El lobo llega a Bueño, a cinco kilómetros de Oviedo, y mata a tres ovejas: “Los vecinos de más edad nunca vieron algo así”

El lobo ya baja hasta Bueño, a cinco kilómetros del casco de Oviedo, donde mató esta pasada noche a tres ovejas, según ha denunciado Borja Fernández, propietario de la explotación ganadera y coordinador del sindicato agrario URA, que ya ha puesto los hechos en conocimiento de la Guardia Civil. Es la primera que este pueblo del concejo de Ribera de Arriba registra un ataque similar, según vecinos de la zona.

“La gente de más edad está asustada porque nunca vieron algo así aquí tan cerca”, asegura Borja Fernández a LA NUEVA ESPAÑA tras comentar el suceso con varios vecinos de Bueño. El ataque se habría producido en la noche del viernes al sábado en una finca en medio del pueblo, colindante con la Central Artística de Bueño donde suelen tener lugar conciertos y exposiciones al aire libre. “Un vecino me contó que su perro estuvo ladrando como loco por la noche”, detalló Borja Fernández, quien atribuyó el ataque a un lobo solitario. “Solo comió una oveja, pero las otras tenían las heridas mortales en el cuello; esto no lo hace un raposu porque son ovejas de tres años; si llegan a ser más lobos acaban con todo”, afirmó el propietario de las ovejas atacadas, que tiene una explotación de vacas y un rebaño ovino de 30 cabezas en la zona. “Es la primera vez que el lobo llega aquí, nunca creía que pudiera pasar algo así porque hubo daños en Palomar, pero aquí en Bueño nunca”, aseguró. El ganadero ya contactó con el sargento de la Guardia Civil de la zona y mandó la geolocalización para realizar la denuncia.