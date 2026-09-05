El PSOE critica la adjudicación de la gestión del quiosco del Parque de Invierno

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Oviedo pide explicaciones al equipo de gobierno local por la adjudicación de la concesión demanial del quiosco del Parque de Invierno, al considera que existen “importantes deficiencias en la oferta presentada por el único participante en el procedimiento”. El edil socialista Jorge García Monsalve formulará varias preguntas en la comisión de Economía para aclarar “por qué se consideró válida una propuesta que obtuvo únicamente 5 puntos sobre 20 en los criterios sujetos a juicio de valor”, es decir, el 25 % de la puntuación posible.

La concesión fue aprobada por la Junta de Gobierno Local el 27 de agosto a favor de un empresario hostelero, con un canon anual de 7.900 euros (por encima del mínimo fijado, que era de 7.365,12 euros) y por un periodo inicial de cinco años, con posibilidad de dos prórrogas de dos años cada una. La vuelta de la actividad hostelera al Parque de Invierno, con un nuevo concepto, que apuesta por crear espacio «amigable» tanto para corredores como para aficionados al mundo de la bicicleta, fue recibido con satisfacción por parte de los vecinos de la zona. El aguaducho llevaba cerrado dos años.

García Monsalve alude al programa de apertura, ya que los pliegos establecían, indica el edil socialista, que “el adjudicatario debía presentar y cumplir un programa adaptado a las características de la instalación y de la actividad, garantizando los días mínimos de apertura y los horarios establecidos”. Sin embargo, apunta, “la memoria presentada se limitó a fijar los días y horarios de funcionamiento, sin desarrollar el programa de apertura exigido”.

Programa de apertura

"Si se exigía expresamente un programa de apertura y la oferta no lo desarrolló, el equipo de gobierno tiene que explicar por qué no se consideró un incumplimiento que pudiera determinar la exclusión de la propuesta", señala el concejal socialista. "No basta con adjudicar; hay que garantizar que la propuesta cumple las condiciones exigidas y que ofrece unas garantías suficientes para prestar el servicio que el Ayuntamiento pretende", dice García Monsalve.

El PSOE reclama que se explique “cómo se consideró técnicamente suficiente una propuesta que obtuvo la puntuación más baja posible en cada uno de los cuatro criterios sujetos a juicio de valor: prestación del servicio, horario de apertura, recursos materiales y propuestas de mejora”. En conjunto, la oferta obtuvo 5 de los 20 puntos posibles en este apartado, remarca.

García Monsalve preguntará en la comisión por qué no se propuso la exclusión de la oferta, qué criterios justificaron su admisión y si se permitió al adjudicatario subsanar aspectos que afectaban al contenido material de su propuesta. También pretende que el Ayuntamiento aclare “si llegó a valorar la posibilidad de declarar desierto el procedimiento”.