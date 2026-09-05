Sangrador toma posesión de San Isidoro, "ágora de la ciudad"

El vicario episcopal de Cultura, Jorge Fernández Sangrador, tomó posesión como nuevo párroco de SanIsidoro el Real esta tarde, con una primera misa que ofreció a su predecesor, José Luis Alonso Tuñón, fallecido de forma repentina el pasado 22 de junio.

El nuevo titular de San Isidoro mostró su agradecimiento a toda la comunidad parroquial por haber colaborado a mantener la actividad en los últimos dos meses y también al Arzobispo, Jesús Sanz Montes, por encomendarle una iglesia que es "epicentro de la vida pública de Oviedo y de Asturias" y "ágora y puerta de la ciudad" a través de los tiempos.

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Jorge Fernández Sangrador hizo un repaso de la historia de San Isidoro, "con setecientos años documentados, en realidad puede que más", primero "en el emplazamiento de la plaza del Paraguas, luego en otra, la del Ayuntamiento, y recordó que primero "fue románica, después barroca". El nuevo párroco enlazó ese pasado, de plaza pública, con el presente y el futuro más inmediato: "Esta parroquia ha sido y ha de seguir siendo ágora, limen y guía, plaza, umbral y camino". La toma de posesión, que contó con la presencia de los concejales Alfredo García Quintana (Turismo) y Rosario Suárez (Centros sociales) no estuvo exenta de anécdota: la llave de San Isidoro cayó al suelo en el momento de ser entregada al nuevo titular, a las puertas del templo.