Tras el “sold out” de Leiva en las fiestas de San Mateo otro concierto va camino de agotar las entradas

Al “sold out” de Leiva para el concierto que ofrecerá el próximo 19 de septiembre en el recinto festivo de La Ería dentro de las fiestas de San Mateo se podría unir en breve el Vetusta Fest, el festival de música indie que se celebra al día siguiente, que “va camino” de vender todas las entradas. Así lo trasladó la concejala de Festejos de Oviedo, Covadonga Díaz, poco antes del inicio del primero de los eventos que acoge este año la carpa instalada junto al estadio Carlos Tartiere, el festival Elrow, que reunirá a alrededor de 10.000 asistentes, indicó.

“Estamos haciendo unas fiestas pensando en todos ovetenses y en quienes nos visiten, con música para todos gustos y de todos los estilos”, aseguró Covadonga Díaz. El primer gran evento previo a las fiestas de San Mateo, que comienzan el día 10, permite “situar a Oviedo en el mapa de la música techno”, señaló la edil. Que el festival Elrow haya llegado a la ciudad es, dijo, “un éxito”.

Destacó además que es la “única parada que tiene en el norte de España” y que “podía haber escogido otra ciudad y eligió Oviedo”. “Espero que en cuatro o cinco años podamos a volver a tenerlo aquí”, añadió la concejala de Festejos sobre el festival de música electrónica Elrow.

Esteban Girón, responsable de comunicación de la empresa “Bring the noise”, que es la promotora de los conciertos de Leiva, el Vetusta Fest y Elrow, agradeció la “ayuda” y “sensibilidad” del Ayuntamiento de Oviedo para que el festival recalase en Oviedo en su primera presencia en Asturias. Esta es, aseguró Girón, “una de las fiestas más exclusivas de la música electrónica en el siglo XX”, por la que “se pelean ciudades de todo el mundo”.

Propone, apuntó, una “experiencia inmersiva donde el mundo surrealista y el público es el protagonista, más allá de los nombres que pasan por el escenario principal”.