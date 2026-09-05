Unendo refuerza su apuesta por una FP de excelencia orientada al empleo
El centro consolida su modelo formativo con titulaciones de alta demanda en los ámbitos sanitario y tecnológico y nuevas oportunidades para continuar los estudios en España y el extranjero
M. O.
El mejor centro de Formación Profesional de España consolida un año más su compromiso con la excelencia educativa y la inserción laboral de su alumnado, ofreciendo una oferta formativa innovadora y adaptada a las demandas reales del mercado de trabajo actual.
Entre sus titulaciones más destacadas figuran el Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, una opción con magníficas perspectivas laborales que capacita para trabajar en hospitales, geriátricos y clínicas dentales, además de abrir las puertas a las oposiciones del sector público. Asimismo, el centro destaca por su excelencia en el ámbito tecnológico con el Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) y el Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM). Dos formaciones altamente cotizadas que permiten acceder directamente a los puestos más demandados en las mejores empresas del sector tecnológico.
Como gran valor diferencial, la formación recibida no termina aquí; el centro abre un abanico de posibilidades para que los estudiantes continúen creciendo profesionalmente, facilitando el acceso a estudios universitarios o la oportunidad de especializarse y continuar su formación en el extranjero.
Con un modelo pedagógico centrado en la práctica y la innovación, Unendo se afianza indiscutiblemente como la opción líder para impulsar con garantías el futuro laboral de los jóvenes profesionales, siendo una apuesta segura hacia el empleo de calidad y la especialización técnica de vanguardia.
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