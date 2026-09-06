Los fuegos artificiales del Centro Asturiano prometen sorpresa final

Es siempre una noche especial en el calendario del Centro Asturiano y esta vez lo será más porque los fuegos artificiales de las fiestas de Covadonga llegan con sorpresa, que la pirotecnia Devita guarda con celo hasta el último momento. «Será una apoteosis final, si el tiempo respeta serán los fuegos más impresionantes que hayamos disparado en las fiestas del Centro Asturiano», avanza Luis que junto a su hermano Marcos Gan se encargan de una noche tan especial, que arrancará a las 21:30 horas.

«Siempre queremos hacer un buen trabajo y que todos nuestros espectáculos pirotécnicos queden bien, pero en el Centro Asturiano el compromiso, su cabe, es mucho mayor porque tanto mi hermano como yo somos socios», comenta Luis Gan. «Será un espectáculo intenso, con mucho ritmo, que es como gustan los fuegos artificiales en el Centro Asturiano», anuncia el maestro pirotécnico de una sesión preparada con mimo y cuidado. «Habrá mucho color, silbatos y cracker, ese efecto sonoro y visual de chisporroteo o crujido rápido, con cortos y múltiples estallidos seguidos», revela de una sesión que rondará los veinte minutos de duración aunque, advierte, «primará el ritmo vertiginoso».

El espectáculo de los fuegos contará con hasta 18 secciones de elementos, en los que no faltarán figuras conocidas como las palmeras y los torbellinos. Luego ya vendrá el tramo final que esta vez la Pirotecnia Devita dividirá en tres fases: la primera con destellos y efectos multicolor; la segunda que parecerá la traca final con una descarga estruendosa de pólvora al estilo de Cangas del Narcea aunque lógicamente más corta, de alrededor de un minuto. Y cuando los asistentes al espectáculo de los fuegos en el Club de campo del Naranco piensen que ya acabó será el momento de «la apoteosis final» que los hermanos Gan han incorporado por primera vez para estas fiestas del Centro Asturiano, pero de la que no quieren desvelar el más mínimo detalle: «Será una sorpresa hasta el final», concluye Luis Gan, quien junto a su hermano están al frente de una pirotecnia que fabrica en Palencia, pero tiene su sede y también tienda en Olloniego.

Pompas gigantes en el Club de Campo

La programación infantil es uno de los principales atractivos de las fiestas del Centro Asturiano, que programó este domingo una actividad nueva. «El Show de Willy Pomper» ofreció en el Club de Campo un espectáculo de pompas de jabón gigantes, adornado de magia, fantasía y música para todas las edades, pero del que disfrutaron especialmente los más pequeños. Este lunes habrá sesión de hinchables acuáticos en la piscina, desde las cuatro hasta las ocho de la tarde.