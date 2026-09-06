Un gran despliegue policial en la calle Carta Puebla revoluciona el Antiguo
La Policía Local dispuso un gran operativo tras una llamada que alertaba de una presencia exagerada de clientes en un bar
J. A. A.
Seis dotaciones de la Policía Local se personaron en la mañana del domingo en la calle Carta Puebla, en el Antiguo, tras una llamada que alertó de una presencia exagerda de gente en un bar, a una hora ya inusual, pasadas las once de la mañana. Falsa alarma. Solo estaba el personal del local con dos clientes y no fue precisa intervención policial, según confirmó un portavoz del área de Seguridad del Ayuntamiento.
La llamativa presencia de seis vehículos policiales en una de las calles más pequeñas y estrechas del casco antiguo desató todo tipo de especulaciones y rumores entre vecinos de la zona y gente que paseaba por las inmediaciones de esa calle del casco antiguo ovetense. Segun las mismas fuentes, ni siquiera fue necesario levantar atestado porque la situación en el interior del local era normal y no había tampoco ruidos ni ninguna otra anomalía.
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