Los horarios de recogida de basura cambian en una céntrica zona de Oviedo por las fiestas de San Mateo

La recogida de basura sufrirá cambios en el casco antiguo durante las fiestas de SanMateo. Desde el próximo día 10 al 21, ambos inclusive, se realizará entre las 17.00 y las 19.00 horas.

En ese área los cubos de recogida de los residuos se depositarán, en los emplazamientos habituales entre las 16.30 y las 17.00 horas. Este cambio en los horarios se aplicará a todo el Oviedo Antiguo salvo la zona comprendida entre la calle Campomanes, Martínez Marina, Rosal y Fontán.

El Ayuntamiento agradece la colaboración de los vecinos, los comercios y la hostelería ante esta modificación que estará vigente durante doce días. Una vez finalizadas las fiestas de San Mateo este área volverá a los horarios que se aplican en el resto de Oviedo.