Celia B, diseñadora, debuta en la Mercedes-Benz Fashion Week: "Soy una indiana del siglo XXI: he vivido fuera y al final he vuelto a mi tierra"

Celia Bernardo (Celia B) nació en Oviedo, y aunque ahora se ha reecontrado con la ciudad, sus caminos estuvieron separados durante bastante tiempo. A los 18 años se marchó a Madrid para estudiar Publicidad y Relaciones Públicas, y allí descubrió la moda de segunda mano y una forma de creatividad que no encontraba en la carrera. Empezó a customizar ropa y a diseñar accesorios hasta que los pendientes que hacía durante un verano en Ibiza le hicieron ver que podía convertir aquella afición en una profesión. Tras pasar por una empresa de moda y también por Inditex, donde trabajó en el diseño de accesorios, se trasladó a China. Lo que iba a ser un año en Shanghái acabó convirtiéndose en seis, durante los que creó su propia marca. Después de todo este tiempo viajando por Asia, Tailandia, Indonesia, México, Argentina y Estados Unidos, la pandemia la llevó de vuelta a Asturias. En 2020 abrió su espacio de trabajo en Oviedo y comenzó una nueva etapa al frente de una marca que hoy cuenta con un equipo de 30 personas. Ahora prepara su debut en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid con "Indian Summer", una colección que conecta su trayectoria internacional con sus raíces asturianas.

¿Qué supuso volver a Asturias después de tantos años fuera y establecer aquí la marca?

Fue algo que jamás pensé que iba a pasar. Cuando volvió la pandemia, yo estaba en Oviedo prácticamente para confinarme y, como no sabíamos cuánto iba a durar aquello, en septiembre de 2020 decidí buscar un local para tener un espacio de trabajo fuera de casa. Encontré el que tengo cerca de la catedral, y ahí instalé la marca. Poco a poco fui formando equipo. El año pasado abrimos también un showroom en Madrid y tengo equipo allí.

Ahora va a debutar en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. ¿Qué significa para usted llegar a una pasarela como ésta?

Es la mayor pasarela que tenemos a nivel nacional y supone desfilar junto a diseñadores consagrados en el panorama de nuestro país. Me parece un gran logro para la marca y un escaparate buenísimo. Estamos poniendo toda la carne en el asador para que se haga súper bien.

Ha hecho antes desfiles internacionales. ¿Le pone más nerviosa hacerlo ahora en España?

Sí, porque hace mucho que no desfilo. El año pasado lo hice aquí en Oviedo y hace dos años también, pero esto ya es una gran pasarela. La de Shanghái también lo era, pero entonces estaba empezando y todo era mucho más lúdico. Ahora es una apuesta mucho más sólida y profesional, va a venir prensa muy reputada y compradores. Hay presión y estamos intentando hacerlo de la mejor forma posible.

¿Cómo es Indian Summer y qué historia quiere contar con ella?

Tiene dos significados. Por un lado, ese momento del otoño en el que todavía podemos disfrutar de los últimos ramalazos del verano. Pero también quería hacer una referencia a la historia de los indianos, que es una historia muy asturiana y que simboliza viajar por el mundo, empaparse de otras culturas y volver a la tierra natal con ese bagaje de historias. Es un poco lo que hice yo. Soy una indiana del siglo XXI: he estado viajando y viviendo en diferentes sitios del planeta y al final he vuelto a mi tierra utilizando todo lo que he cultivado en esos lugares.

¿Qué ha cambiado desde que nació la marca y qué sigue igual?

Ha cambiado mi ubicación. Jamás pensé que iba a estar en Oviedo llevando este proyecto. También ha cambiado el equipo: antes era yo sola, con becarias y gente externa, y ahora tengo un equipo de 30 personas. La exigencia es mucho mayor y mantenerse es muy difícil. Antes todo era más lúdico y divertido, aunque siempre hubo mucho estrés porque me tomo las cosas muy a pecho. Lo que sigue igual es apostar por el color, los estampados y una propuesta diferente, original y un poco irreverente, que refleje fielmente mi personalidad.

Usted siempre ha reivindicado la artesanía y los tejidos naturales. ¿Cómo se mantiene esa filosofía en plena era de la fast fashion?

Es difícil, pero lo conseguimos. El ganchillo, por ejemplo, es una técnica que me encanta porque no puede ser replicada a máquina. Tiene que ser nudito a nudito, punto a punto, hecho con las manos. Se pueden hacer muchísimas combinaciones de texturas, lanas y colores. No es la parte más comercial, pero es la que más disfruto y me parece más imagen. También intentamos incorporar bordados y otros elementos de artesanía. Si quieres hacer tiradas en serie, es diferente que hacer prendas únicas.

Ha viajado por culturas muy diferentes. ¿Cómo consigue convertir todas esas influencias en una identidad propia?

Veo un hilo conductor, un nexo común a la humanidad, que es el uso del color y de los motivos naíf y geométricos. Es mi forma de entender la creatividad. Cuando viajo a esas regiones veo que una forma de diseñar similar aparece en Perú, Turquía o Indonesia. Me encanta explorar esas conexiones y cogerlas para hacer lo mío, utilizando elementos como los pompones o los flecos. Exponerte a nuevas formas de hacer las cosas y de pensar es lo que realmente te cambia la mente. Creo que cuando una persona se mantiene fiel a lo que piensa es cuando puede ofrecer algo distinto.

¿Qué futuro imagina para su marca Celia B y para la moda en general?

Me gustaría hacer prendas únicas, una de cada una, como piezas de edición limitada. Llegará un momento en el que la ropa estará diseñada por las máquinas y lo que tendrá valor de verdad será algo hecho con las manos, a lo que puedas dedicarle tiempo y reinventarlo. Es un poco como empecé, customizando la ropa y cogiendo de aquí y de allá. Para mí es un juego y me encanta. Ahora no lo hago porque estoy bajo la lógica comercial de abastecer a muchas tiendas, pero ojalá pudiera emprender una línea así y dedicarme cada vez más a eso. Creo que el futuro de la moda está ahí, pero el precio es mucho más alto y hay poca gente dispuesta a pagar las horas de trabajo que lleva algo hecho a mano.

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