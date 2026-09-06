Prisión provisional para la mujer detenida por apuñalar a un hombre en Oviedo

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo, en funciones de guardia, ha dictado auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza, para la mujer detenida por el apuñalamiento a un hombre en el barrio ovetense de La Argañosa el pasado viernes. La medida cautelar se adopta por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y atendiendo al riesgo de fuga, por no tener arraigo en nuestro país, y al peligro de reiteración delictiva.

La decisión judicial atiende a la petición de la Fiscalía del Principado de Asturias, que ha fundamentado la solicitud en la gravedad del suceso y a la elevada pena que le podría corresponder en caso de condena. Considera que hay riesgo de fuga por falta de arraigo en España y al peligro de reiteración delictiva.

Detención

Los hechos se produjeron el pasado viernes pasadas las dos de la tarde en la calle Miguel Ángel Blanco de La Argañosa. El hombre, de 59 años, fue trasladado al HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias) con heridas de arma blanca en el tórax, el abdomen y la espalda.

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Según testigos, la víctima se encontraba sentada en un banco de la calle, ensangrentada, y aseguraba no necesitar atención médica. Cuando llegaron los sanitarios ya se había desplazado a otro banco de la calle. Desde allí, el hombre fue trasladado, de forma urgente al complejo sanitario. La Policía Nacional detuvo en las inmediaciones a la presunta agresora, que pasó a disposición judicial este domingo.