Tremenda tormenta en Oviedo: granizos como canicas y árboles tirados por el viento en la ronda exterior

Granizos como canicas y rachas de viento tan fuertes que tiraron árboles y cortaron un carril de la A-66 en sentido a Gijón. Pasaban las nueve de la mañana y en cuestión de minutos se desató una tormenta sobre Oviedo que ya se anunciaba desde la noche del sábado con abundantes rayos.

Las fuertes rachas de viento tiraron varias ramas y arboles en la ronda exterior de Oviedo que quedaron ocupando de forma parcial la calzada de la A-66 a la altura del punto kilométrico 31 en sentido Gijón.

La Guardia Civil tiene a tres patrullas del Destacamento de Tráfico de Oviedo trabajando en los puntos afectados para facilitar la circulación de los usuarios de la vía, aunque la carretera no quedó cortada en ningún momento.

Pese a la virulencia de la tormenta durante aproximadamente una hora, Asturias no tiene activa ninguna alerta por fenómenos meteorológicos adversos.

Tormentas a 30 grados

Asturias sale de una ola de calor que ha dejado temperaturas máximas de 36 grados el sábado en algunos puntos como San Antolín de Ibias. En Oviedo, este domingo se pueden alcanzar los 30 grados, aunque el récord lo tendrá Cangas del Narcea con 33.

Noticias relacionadas

Será el lunes cuando los termómetros experimenten un descenso y las máximas ronden los 26 grados.