Vuelven los cursos de la Universidad Popular de Oviedo: estos son los estudios y las sedes en los que se impartirán
Las preinscripciones para los 35 talleres se inician este lunes
En octubre se inicia un nuevo curso de la Universidad Popular Ovetense (UPO) con una oferta compuesta por 35 enseñanzas. De estos estudios, que organiza el Ayuntamiento de Oviedo y se desarrollarán hasta junio del próximo año, 25 son anuales, ocho semestrales y dos trimestrales.
Las preinscripciones se podrán realizar desde este lunes, día 7, hasta el 20 de septiembre de manera online y desde este lunes al día 18 de forma presencial en el centro social Campomanes, en horario de 9.00 a 14.00 horas. El programa está dirigido a todas las personas mayores de 16 años. Cada interesado podrá solicitar un máximo de tres cursos.
Admisión
Las clases se impartirán en cinco centros sociales -CristoII, Muñoz Degraín, Vallobín II, El Cortijo y Villa Magdalena- y en la escuela municipal de música. La adjudicación de las plazas no se realizará por orden de inscripción. En aquellos cursos en los que el número de solicitudes exceda el de plazas ofertadas el acceso será fijado siguiendo el sorteo para la admisión de los centros educativos asturianos, cuyo resultado fue letra RJ, sentido Z-A.
Serán necesarias al menos cinco personas matriculadas para que se imparta cada uno de los talleres. Entre los cursos que se impartirán figuran Cultura, Historia y arte, Patrimonio mundial, Historia de la literatura, Arquitectura civil ovetense, Historia del cine, Filosofía, Inglés e italiano para viajar, Mindfulness o Taller de escritura creativa. Todos ellos comenzarán el 19 de octubre.
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