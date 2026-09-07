Unos "espectaculares" fuegos artificiales iluminan de rojo pasión el Centro Asturiano antes del día grande de sus fiestas

El Centro Asturiano celebra este martes el día grande de sus fiestas de Covadonga con la satisfacción de una semana de gran asistencia a toda la programación en su Club de Campo del Naranco y "con un plan B en la recámara" por si la lluvia apareciera en el tramo final, según comentó en la víspera su director general, Juan Ramón González "Torla". El reparto de 12.300 bollos preñaos y la procesión con la imagen de la Santina destacan en el calendario de una última jornada, cuyo preámbulo fueron los fuegos artificiales que, por primera vez, se dispararon la noche previa a la festividad de Covadonga, para facilitar la asistencia de los más pequeños ya que en caso de

La sesión pirotécnica programada por los hermanos Luis y Marcos Gan arrancó conforme a lo previsto, sobre las nueve y media noche, desde una zona próxima a las pistas de pádel, que había sido señalizada previamente con un perímetro de seguridad. La pirotecnia Devita prometió ritmo y un despliegue multicolor, que fueron las notas predominantes de una sesión que contó en su parte central con 18 secciones de distintas composiciones. Una estruendosa miniDescarga, al estilo de Cangas del Narcea, dio paso al apoteósico despliegue final, con espectaculares figuras de color rojo pasión, con el que los hermanos Luis y Marcos Gan, ambos socios del Centro Asturiano, han querido diferenciar los fuegos artificiales de 2026, ,que el director general preveía "espectaculares" apenas unas horas de su inicio.

A falta del broche que supone el día de Covadonga, la dirección del Centro Asturiano no ocultaba este lunes su satisfacción por la buena marcha de la amplia programación diseñada para este semana de fiestas. "De momento ha ido bastante bien .La asistencia de socios suele estar muy vinculada al tiempo, con el que hemos tenido mucha suerte esta semana. Tanto es así que ha coincidido un uso intenso de la piscina, que no suele darse ya habitualmente a estas alturas, con la asistencia de socios a la programación específica de las fiestas", valoró el director general de Centro Asturiano de Oviedo, Juan Ramón González "Torla", quien también subrayó "la buena aceptación" entre los socios de los cambios y novedades incorporadas en esta edición de las fiestas. Una de ellas consistió en el reparto en tres jornadas distintas del homenaje a los socios de mérito, el tributo que el Centro Asturiano rinde a los abonados con 50 años en la entidad, una condición que cumplieron nada menos que trescientos socios en este ejercicio, tras la campaña de captación que realizó en 1976 el presidente de entonces, Luis Riera Posada. "Resultaba inviable hacer ese homenaje en un solo día porque además queremos que sea un acto tranquilo, en el que los socios se sientan a gusto porque una vinculación de cincuenta años bien lo merece, Son los pilares del club", comentó Juan Ramón González. La tercera de estas entregas tuvo lugar precisamente este lunes.

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"Plan B" ante la lluvia

Dentro del libro de ruta que maneja la dirección del Centro Asturiano en sus fiestas hay una atención especial a las previsiones meteorológicas, ya que el emplazamiento del Club de Campo en el Naranco lo hace especialmente sensible a variaciones en la temperatura, la niebla o las precipitaciones. De hecho, para la jornada de este martes Torla avanzó que "tenemos un plan B ante el riesgo de lluvia que se anuncia para la tarde, de trasladar las actividades a interior, para que se puedan desarrollar igualmente".