Ya hay calendario para la mudanza de la Agencia Tributaria a su sede reformada, en la que se trabaja en los "últimos remates"

Con la rehabilitación de la sede de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Asturias enfilando la recta final, se empieza a organizar la mudanza para que las oficinas ubicadas en el centro de Oviedo estén de nuevo operativas. Noviembre es el mes fijado para la conclusión de las obras en el edificio que ocupa el antiguo convento de Santa Clara y en el que actualmente se ejecutan los «últimos remates», según afirman desde la entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Una vez finalizados los trabajos de reforma de la sede de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Asturias, tras tres años y un presupuesto de 14.179.902 euros, se tendrá que trasladar el mobiliario y los equipos informáticos, además de reubicar a los empleados. Una mudanza que el Ministerio de Hacienda y Función Pública calcula que se producirá «a final de este año, o como muy tarde, a principios de 2027», con un plazo máximo de dos meses para que se complete. Será entonces cuando las remodeladas oficinas de la calle Pepa Ojanguren vuelvan a atender al público.

Para ejecutar la rehabilitación de la construcción, se procedió hace poco más de tres años a la mudanza, con el traslado a cuatro ubicaciones provisionales en la ciudad. Un traslado que se desarrolló en dos fases antes de que la UTE (unión temporal de empresas) Reforma Hacienda Oviedo, formada por Acciona Construcción y Acciona Industrial iniciase las labores de reforma integral del edificio.

Los empleados fueron reubicados temporalmente en cuatro céntricos emplazamientos que fueron alquilados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Los locales están ubicados en las calles Fruela (en el número 5); San Francisco (número 15); Palacio Valdés (número 7, en el pasaje interior) y en la Avenida de Santander (número 5).

Las oficinas de atención al público se instalaron en las que fueron las oficinas del servicio municipal de Recaudación entre los años 2010 y 2016, en el pasaje de la calle Palacio Valdés. En el local de la calle Fruela se reubicó la dependencia regional de aduanas e impuestos especiales de Asturias, que incluye la oficina gestora de impuestos especiales. La unidad de gestión de grandes empresas se trasladó a la avenida de Santander. En la calle San Francisco trabajan los empleados de varios servicios como las áreas de Gestión Tributaria y Recaudación.

El mobiliario y los enseres serán desplazados hasta el edificio de la delegación especial y a almacenes habilitados en Oviedo y Gijón además de depositar varios artículos al punto limpio para su reciclaje. El contrato ya ha sido licitado, con una inversión de 156.797 euros.

La rehabilitación de la sede de la Agencia Tributaria en Oviedo mantiene el plazo de finalización fijado inicialmente pese a que se realizó un modificado. Sí aumentó el presupuesto, que pasó de los 13.712.390 euros de la adjudicación a los 14.179.902 euros tras los cambios incorporados. El incremento fue de 467.512 euros.

Los trabajos

La modificación del proyecto afectó al sistema de climatización, simplificando la instalación y optimizando la ocupación del espacio sobre el falso techo. También se colocó falso suelo para alojar cableado electrónico y de datos, todo ello con el objetivo de mejorar la funcionalidad y flexibilidad del edificio ante futuras modificaciones. La obra permitió recuperar elementos arquitectónicos perdidos en la reforma de los años 90 del proyecto de «Castelao» en las fachadas de la planta tercera que dan al claustro y en la fachada este del «ala Covadonga».

Entre los principales objetivos del proyecto de rehabilitación se encontraba dar solución al problema estructural de los forjados y actualizar la distribución de espacios adaptándolos a la nueva funcionalidad.