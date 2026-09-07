Las jóvenes que reinarán en San Mateo 2026: una voluntaria que ayuda a niños con enfermedades de corazón y deportistas campeonas en rítmica y karate

La cuenta atrás para el inicio de las fiestas de SanMateo 2026 descuenta sus últimas hojas del calendario. Una de las últimas incógnitas por despejar era quiénes serán la reina y las damas, una designación que este año llega con novedad porque la reina de las fiestas será una joven implicada por partida doble en el mundo del voluntariado, en la asociación Apaci y en una protectora de animales, mientras que las damas de honor serán una gimnasta de rítmica y una karateca. A las tres les espera una apretada agenda de la que, por ahora, apenas saben "nada" más allá de que han de estar listas para asistir al pregón del próximo jueves, donde vestirán de llaniscas.

l.aura Mejías es vecina del Postigo Alto y fue propuesta por la Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatías Congénitas para formar parte del triunvirato que reinará en las fiestas de San Mateo de este año, ya que es voluntaria desde hace tres años de entidad con la que colabora a menudo. "A los quince días de nacer me tuvieron que operar en el Hospital 12 de Octubre de Madrid de una cardiopatía congénita severa, lo que supuso un gran impacto para mis padres. Por eso me parece fundamental la labor que realiza Apaci, de información especializada a las familias", cuenta esta joven de 24 años, a la que le gusta colaborar en los talleres organiza Apaci con niños. "Cuando organizan macrojornadas entre médicos y especialistas, yo voy a los talleres para estar y hablar con los niños que están pasando por situaciones parecidas a las que yo viví a su edad. Ser voluntaria de Apaci te conecta con valores y emociones", afirma Laura Mejías.

Su vinculación con el voluntariado es doble, ya que también colaboró con la Protectora de Les Folgueres (Siero), una organización que fomenta el cuidado y el respeto a los animales. "Me apunté como voluntaria en 2023 porque creo que los refugios de animales tienen mucho mérito. Iba varios fines de semana,aprendí mucho de lo que supone para los animales, que no son ningún juguete, encontrar un nuevo hogar, pero lo tuve que dejar por los estudios".

"Total sorpresa"

Confiesa su "total sorpresa" por la elección como reina de SanMateo. No tenía ni idea de que el voluntariado era uno de los criterios". Cree que le ayudará personalmente "porque soy muy reservada y tímida". De hecho, le atrae la producción musical y ha hecho "dos canciones estilo pop, pero no me he decidido a subirlas todavía".

Ainara del Río López de Zubiría tiene 16 años y es vecina de La Corredoria . Estudia en el IES Margarita Salas, y lleva diez años en el Club Rítmica La Corredoria. Es campeona de Asturias Base de Conjuntos y también ha logrado podios en torneos internacionales, además de ser integrante de la selección asturiana de rítmica.

Justo el día antes del pregón iniciará sus estudios de 1º de Bachiller en el instituto de La Corredoria. "Estoy súper emocionada y contenta porque se trata de una experiencia inolvidable", comenta Ainara del Río, que fue propuesta por su club deportivo. "No nos han dado mucha información de los actos. Quizá no pueda ir a algún entrenamiento si la agenda es intensa, pero no hay problema porque luego se recupera".

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De La Corredoria también es La karateca Irene Fernández, de 19 años, que este año ha quedado subcampeona del Mundo universitaria y ha sido subcampeona de España Kumite; también ha sido campeona de la liga nacional senior.Estudia el doble grado de Derecho y Criminología,del que empezará en unos días el segundo curso. "Estoy muy contenta, aunque también me asusta porque soy un poco vergonzosa", reconoce Irene Fernández. Cuando le llegó la propuesta, tuvo que "hacer gestiones porque en octubre tengo Campeonato del Mundo en Polonia y podía afectar a la preparación, pero pude hacer un pequeño cambio sin problema para aceptar".