Las ordenanzas fiscales municipales de 2027 "no atienden a las necesidades de los ciudadanos», denuncia IU
"Desaprovechan una oportunidad para desarrollar una política fiscal más justa", afirma el grupo municipal
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
E. P.
Oviedo
IU-Convocatoria por Oviedo denuncia que las ordenanzas fiscales municipales de 2027 «desaprovechan una oportunidad para desarrollar una política fiscal más justa y abaratar el alquiler». Según asegura el grupo municipal, la propuesta económica responde a un ejercicio contable destinado a «cuadrar» las cifras del equipo de gobierno local, sin atender a «las necesidades reales» de la ciudadanía ni utilizar la fiscalidad como «herramienta de transformación» para la ciudad.
En relación con el acceso a la vivienda, IU pide la incorporación de medidas fiscales orientadas a favorecer el alquiler asequible y a movilizar los pisos vacíos para incrementar la oferta disponible.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tremenda tormenta en Oviedo: granizos como canicas y árboles tirados por el viento en la ronda exterior
- Ojalá abra pronto, se echa de menos', aplauden los vecinos y usuarios sobre la ampliación de la oferta en un parque de Oviedo
- La Audiencia deja en libertad provisional condicionada a la madre de la niña sustraída de un punto de encuentro familiar, en Oviedo
- Una conductora bajo los efectos del alcohol provoca un choque en cadena con tres coches en Oviedo
- Oviedo alquilará una pista a una empresa especializada para que el OCB inicie la temporada en el Palacio de los Deportes
- Herido grave un hombre apuñalado tras una discusión en un domicilio de La Argañosa en Oviedo
- El piso de La Florida (Oviedo) que el Gobierno regional sopesa para acoger a menores tiene seis embargos, y deudas con la Seguridad Social y con el Principado
- El alcalde de Oviedo confirma que habrá que cambiar la pista del Palacio de los Deportes tras la inundación del complejo