Las ordenanzas fiscales municipales de 2027 "no atienden a las necesidades de los ciudadanos», denuncia IU

IU-Convocatoria por Oviedo denuncia que las ordenanzas fiscales municipales de 2027 «desaprovechan una oportunidad para desarrollar una política fiscal más justa y abaratar el alquiler». Según asegura el grupo municipal, la propuesta económica responde a un ejercicio contable destinado a «cuadrar» las cifras del equipo de gobierno local, sin atender a «las necesidades reales» de la ciudadanía ni utilizar la fiscalidad como «herramienta de transformación» para la ciudad.

En relación con el acceso a la vivienda, IU pide la incorporación de medidas fiscales orientadas a favorecer el alquiler asequible y a movilizar los pisos vacíos para incrementar la oferta disponible.