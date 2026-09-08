El Ayuntamiento asume mejoras que considera de «competencia regional» en quince colegios

El Ayuntamiento concluye el plan integral de renovación de renovación de los colegios públicos del municipio que puso en marcha al final del curso pasado y con el que ha abordado obras de mejora en quince centros. Un «amplio» programa de actuaciones que «son competencia, en la mayoría de casos, del Gobierno del Principado, pero que este no ejecutaba», aseguró el concejal de Edificios y Patrimonio, Nacho Cuesta.

Ante esta situación, el Consistorio ha atendido a las «peticiones de las direcciones de los centros, que llevaban muchos cursos pendientes». Estas actuaciones han sido asumidas por parte del Ayuntamiento, explicó el concejal de Edificios, «porque el buen estado de los centros escolares públicos es una prioridad para esta administración».

«Este verano hemos desarrollado un plan integral muy amplio, al igual que en los ejercicios anteriores, para mejorar los colegios», remarcó Cuesta. Los trabajos de renovación y mejora en los equipamientos escolares han sido abordados por la Concejalía de Edificios y Patrimonio, a petición y en coordinación con el área de Educación. Estas obras se suman a las acometidas a lo largo del año y a los trabajos de mantenimiento permanentes que acomete el Ayuntamiento, indican fuentes municipales. Solo a conservación y funcionamiento de los colegios destinó en 2025 más de 5,6 millones de euros.

En poco más de dos meses se abordaron obras que hacen posible que los centros inicien el curso «con demandas históricas que son competencia del Principado resueltas». Entre las actuaciones ejecutadas figuran renovaciones de fachadas, sustitución de ventanas o la mejora de la acústica en siete colegios.

En el listado figuran diversos trabajos en el colegio de Educación Especial de Latores como «la revisión y limpieza de cubiertas, la reparación de goteras y la pintura en el interior de la instalación», que es «de titularidad del Principado». También se renovó el patio cubierto del centro Dolores Medio. En el equipamiento de la calle La Luna también se renovó la pintura interior en varias aulas y zonas comunes, se cambió la ventana de la cubierta y se reparó el lucernario, con una inversión de 10.634 euros.

Mejoras acústicas

En el colegio de Ventanielles se rehabilitó la fachada, con la sustitución del gresite existente por mortero acrílico. También se abordaron mejoras en el salón de actos y en los pasillos para evitar filtraciones. El presupuesto ascendió a cerca de 50.000 euros. En el centro público de La Ería se invirtieron 87.000 euros en el cambio de las carpinterías de la planta baja del edificio principal , en la renovación de toda la pintura interior. En La Corredoria I se ampliaron los baños de la planta baja y se abrió un acceso al patio, con un coste de 41.382 euros.

En el colegio Las Campas se instalaron zócalos de vinilo y se pintaron aulas y pasillos. La sustitución de las ventanas en aulas y en el gimnasio son dos de las obras abordadas en el centro Pablo Miaja, con 24.124 euros. En los colegios Buenavista I y Novo Mier se reformaron los baños. También se mejoró la acústica y se amortiguó el ruido en dependencias de siete colegios -Baudilio Arce, Pablo Miaja, La Ería, Parque Infantil, José Luis Capitán de Colloto, Veneranda Manzano y Tudela Veguín-. A ellos se suman otros trabajos en los colegios de Latores, Baudilio Arce y El Villar de Trubia, con 70.000 euros de coste.

La edil de Educación, Lourdes García, aseguró que con estas obras «se da respuesta a peticiones históricas de estos colegios con los que tenemos una comunicación constante, con la dirección y el profesorado».