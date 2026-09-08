El cajero que descongestiona el Ayuntamiento de Oviedo: 15 trámites por hora

El nuevo cajero automático de la sede de Estadística y Padrón, en la calle del Rosal, se ha convertido en un aliado para descongestionar unas ventanillas habitualmente saturadas. La máquina, según informa Interior, emite ya 15 documentos a la hora, un total de 1.488 trámites en agosto, su primer mes completo de funcionamiento, y ha permitido liberar puestos de atención para agilizar los trámites más complejos. "Cada gestión que se resuelve en el cajero supone ganar tiempo para el ciudadano y permite que nuestros trabajadores dediquen mayor atención a los trámites que realmente necesitan una gestión presencial", destaca el concejal del área y primer teniente de alcalde, Mario Arias.

La cifra refleja la intensa acogida del servicio: durante el horario de apertura de las oficinas se expidieron una media de un certificado cada cuatro minutos. El aparato funciona de forma autónoma durante todo el horario de las oficinas y entrega sobre todo volantes y certificados del padrón sin necesidad de ocupar una de las mesas de atención presencial, de modo que el personal municipal puede concentrarse en aquellas gestiones que requieren un trato más personalizado.

La consecuencia directa es una mayor agilidad en trámites como las altas y los cambios en el padrón, mientras que quienes solo precisan un volante o un certificado lo obtienen de forma rápida y sencilla. Arias enmarca la medida en el proceso de modernización emprendido por el Ayuntamiento en los últimos años. "Los resultados del primer mes completo demuestran que los ciudadanos están utilizando esta herramienta y que estamos consiguiendo uno de nuestros principales objetivos: facilitar los trámites y reducir los tiempos de espera", señala. Está prevista, además, la incorporación de otros cajeros ciudadanos en los nuevos centros integrados que el Ayuntamiento pondrá en marcha en distintos puntos de la ciudad.

La puesta en funcionamiento del cajero forma parte de una transformación más amplia del área de Estadística, que ha incorporado además un sistema de cita previa para ordenar la atención y evitar las esperas que se producían incluso antes de la apertura de las oficinas. El sistema mantiene, no obstante, la posibilidad de acudir sin cita, combinando ambas modalidades. "Queremos ofrecer un servicio moderno y organizado, pero también cercano y accesible. La cita previa facilita mucho la gestión, pero seguimos atendiendo a quienes necesitan acudir directamente a nuestras oficinas", explica el concejal.

De Quintana al Rosal

El traslado de las oficinas desde la calle Quintana hasta la actual sede de El Rosal, puesto en marcha al inicio del mandato, marcó el arranque de esta nueva etapa. Las instalaciones, señalan en el equipo de gobierno local, han mejorado las condiciones en las que se presta el servicio y ofrecen una atención más cómoda y adecuada a las necesidades de una ciudad en crecimiento, a lo que se han sumado nuevas herramientas tecnológicas y la reorganización de los sistemas de atención. Uno de los cambios más relevantes según el análisis de Mario Arias ha sido la consolidación de la plantilla: 15 trabajadores atienden hoy al público tras un proceso que ha sustituido una situación basada en la temporalidad por una plantilla fija de funcionarios. "La modernización de un servicio público no depende solo de mejores oficinas o de tecnología. El elemento fundamental son las personas, y contar con una plantilla estable nos permite ofrecer una atención de mayor calidad", subraya el edil.

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La reforma del área coincide con un momento especialmente relevante para la evolución demográfica de Oviedo. El equipo de Gobierno encabezado por Alfredo Canteli mantiene como objetivo superar los 230.000 habitantes, después de que la ciudad alcanzara en julio un récord histórico con más de 228.000 y se confirmara como el municipio con mayor número de nacimientos de Asturias. "Oviedo está creciendo y eso nos obliga a preparar el Ayuntamiento para responder a las necesidades de una ciudad cada vez más dinámica. Estamos mejorando las instalaciones, modernizando los procedimientos y reforzando los equipos para que ese crecimiento vaya acompañado de unos servicios públicos cada vez mejores", concluye Arias.