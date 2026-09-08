La devoción por La Santina toma los barrios de Oviedo: "Ha sido impresionante"

Los barrios de Oviedo también vivieron este martes, Día de Asturias, su particular jornada festiva, con procesiones, misas, música, gastronomía y actividades para todas las edades en honor a La Santina. Entre las celebraciones destacó la de la parroquia de Nuestra Señora de Teatinos, que volvió a cumplir con una de sus tradiciones más arraigadas: llevar a La Santina desde el templo hasta el campo del Club Deportivo Covadonga, club de fútbol homónimo de la parroquia. La procesión partió después de que la imagen permaneciese desde el lunes en la casa de la hermandad, y culminó con una misa de campaña oficiada por el párroco, José Ramón Castañón, Pochi. «La participación ha sido muy alta, estamos muy satisfechos», señaló el sacerdote, satisfecho por la respuesta de los vecinos.

En Caces, mientras tanto, el balance fue igualmente positivo. Las fiestas, recuperadas después de una década gracias al empeño de un grupo de vecinos, superaron incluso las expectativas de sus organizadores. «Ha sido impresionante», resumió José Luis Alonso, presidente de la comisión, que contabilizó 384 bollos repartidos y un prao «a reventar» durante buena parte de los festejos. Alonso posó junto a la pregonera, la artista Mina Longo, para inmortalizar el regreso de unas celebraciones que durante dos días reunieron música, gastronomía, bingo, juegos infantiles y muchas ganas de recuperar la fiesta.

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La procesión de La Santina de Guillén Lafuerza. / L. A.

Guillén Lafuerza puso la guinda a cuatro jornadas festivas con una mañana marcada por la misa y la procesión y un reparto de 200 bollos. Después llegó la comida campestre, que se prolongó con juegos para pequeños y mayores. La lluvia no logró deslucir una celebración que dejó buen sabor entre los organizadores. «Podemos decir que ha estado bastante bien, a pesar de la lluvia hubo buena respuesta», valoró Álex Barbosa, tesorero de la asociación de vecinos, encargada de sacar adelante las fiestas.